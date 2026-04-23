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Un relato ambientado en la reserva de Muniellos gana el V Certamen Literario Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria

Jesús Candelario Fernández se impuso a sus compañeros en una edición que tuvo como eje temático el arte en el Principado de Asturias

Adriana González entrega el diploma a Jesús Candelario Fernández en el hall del centro.

Adriana González entrega el diploma a Jesús Candelario Fernández en el hall del centro. / Mario Canteli

Pelayo Méndez

La Corredoria

"Cada vez que escucho a mi tío tocar la gaita, recuerdo que el arte en Asturias vive en la naturaleza y en sus tradiciones". Así concluye "El sonido de Muniellos", el relato con el que Jesús Candelario Fernández se alzó este jueves con el primer premio del V Certamen Literario Carmen Ruiz-Tilve, cuya entrega se celebró en el centro educativo que lleva el nombre de la escritora ovetense, en La Corredoria, coincidiendo con el Día del Libro. La obra, centrada en el encuentro con un gaitero durante un paseo por la reserva de Muniellos, en Cangas del Narcea, conquistó al jurado por su vínculo con la tradición asturiana, dentro de una edición que tenía como eje temático el arte en el Principado.

Jesús se llevó el gato al agua en un concurso en el que participaron los alumnos de quinto y sexto de Primaria del centro, aunque, como reconoció con humor la directora y presentadora del acto, Adriana González, "a alguno se le olvidó". El ganador recibió un diploma acreditativo, un ejemplar de "Alicia en el País de las Maravillas", que le entregó la propia Carmen Ruiz-Tilve, y varios obsequios del AMPA, entre los que destacaba un libro con consejos para escribir una novela.

Jesús Candelario Fernández posa con Carmen Ruíz-Tilve.

Jesús Candelario Fernández posa con Carmen Ruíz-Tilve. / Mario Canteli

"Quiero felicitaros porque a través de vuestros textos habéis sabido mirar a Asturias con sensibilidad y cariño, descubriendo el arte que vive en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y en nuestro día a día", destacó Adriana González, miembro del jurado del certamen, en el que estuvo acompañada por Manuel García, en representación del AMPA, Ana Sobrino, tutora de quinto C, y Saúl González, tutor de quinto B. El fallo se decidió en una reunión celebrada a principios de semana, en la que los integrantes leyeron y valoraron todos los relatos presentados.

Jesús no se atrevió a dirigir unas palabras a sus compañeros por timidez, aunque sí reconoció estar "muy contento" por el premio. Al conocerse su nombre como ganador, buena parte del alumnado comenzó a corearlo entre aplausos, mientras él permanecía visiblemente cohibido.

Durante el acto también se recordó que este certamen nació hace cinco años por iniciativa de la propia Carmen Ruiz-Tilve, cuya presencia en la entrega de premios fue especialmente celebrada tanto por el alumnado como por el profesorado del centro.

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"Los profesores vivimos una realidad distinta del resto de los habitantes, sabemos que siempre queda algo de lo que enseñamos. Cuando seáis mayores, recordad que todo lo que estáis haciendo aquí es la base de lo que vais a tener en la vida", explicó Carmen Ruiz-Tilve dirigiéndose a los pequeños en su breve intervención antes de despedir el acto.

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Tras sus consejos, el bullicio fue apagándose poco a poco y la jornada regresó a la normalidad, con los niños de vuelta a sus aulas después de un arranque de mañana dedicado a la literatura.

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