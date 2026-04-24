La Corredoria, parada del Off Zarzuela con un concierto para todos los públicos

La zarzuela regresará a los barrios de Oviedo con una nueva cita del ciclo Off Zarzuela Oviedo 2026, que tendrá parada en La Corredoria el próximo sábado 25 de abril, a las 19.30 horas, en el Centro Social "El Cortijo". La actividad se enmarca en la propuesta "Zarzuela en el concejo", dentro del Festival de Teatro Lírico Español, y contará con entrada libre hasta completar aforo, con el objetivo de acercar este género al público en distintos puntos del municipio.

El recital contará con la participación de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo y la Academia Coral Sequentia, que interpretarán una selección de fragmentos del repertorio tradicional. El programa incluye piezas de títulos como "El barberillo de Lavapiés", "La verbena de la Paloma", "Agua, azucarillos y aguardiente" o "La Gran Vía", entre otros, dentro del formato "Campoamor Off, Zarzuela On".

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La actuación en El Cortijo forma parte de un calendario que extiende el festival a distintos espacios del concejo. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Oviedo continúa desarrollando actividades culturales en los barrios, incorporando la zarzuela a la programación de centros sociales como el de La Corredoria.