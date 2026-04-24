¿Con qué equipos se puede cruzar La Corredoria en la primera ronda del play-off de ascenso a Segunda Asturfútbol?

La Corredoria certificó su clasificación para las eliminatorias de ascenso a Segunda Asturfútbol tras su duelo liguero ante el San Ignacio. El conjunto ovetense ya sabe que su rival saldrá del grupo 4, el del occidente asturiano, aunque todavía no se conoce cuál será al no estar definidas las posiciones a falta de dos jornadas. En el otro lado del cuadro, los del grupo de Gijón se cruzarán con los de la zona centro. Un escenario aún abierto en el que los ovetenses están obligados a seguir sumando para mejorar su puesto y asegurarse el partido de vuelta en casa, un factor que puede resultar decisivo.

En ese grupo 4, la recta final llega con varios frentes abiertos. El Cornellana lidera la clasificación en la pelea por el ascenso directo, con Real Tapia y Versalles al acecho, mientras que el Salas ya tiene asegurada su presencia en la promoción, aunque mantiene un ojo puesto en esa primera plaza. Por detrás, la última plaza de acceso a la fase de ascenso se la juegan el filial del Hispano y el Grupo Deportivo Bosco, en una pugna que se resolverá en las dos jornadas finales.

Salvo sorpresa en las dos últimas jornadas, La Corredoria finalizará en la tercera plaza del grupo, lo que le emparejaría con el cuarto clasificado del grupo del occidente asturiano. Un puesto que, a día de hoy, todo apunta a que será para el Salas, ya con la clasificación asegurada para la fase de ascenso, aunque pendiente de si puede escalar alguna posición, con la posibilidad también de que Versalles o Real Tapia acaben cayendo a esa cuarta plaza en este tramo final.

El Salas comparte un camino similar al de La Corredoria, ya que ambos descendieron la pasada temporada a la última categoría. El conjunto del occidente se ha mostrado como un equipo fiable y regular durante todo el curso, con un rendimiento sólido tanto en casa como a domicilio, una de sus principales señas de identidad. A ello se suma una afición que suele responder en este tipo de citas. En el plano individual, destaca la figura de su delantero Enol Viejo, máximo goleador del grupo con 25 tantos y una de las grandes referencias ofensivas de un equipo que ha sabido competir con constancia.

Otra de las posibilidades es el Versalles, un conjunto con una base de jugadores veteranos y con pasado en categorías superiores, que se ha consolidado como el mejor visitante del grupo gracias a su solvencia lejos de casa. En el plano individual sobresale la figura de Temur Vachandze, un delantero muy conocido en la zona de Avilés y con un notable olfato goleador, como reflejan los 24 tantos que acumula esta temporada.

La opción más complicada es la del Real Tapia, aunque todavía mantiene opciones matemáticas de caer a esa cuarta plaza. En cualquier caso, todo apunta a que peleará hasta el final con el Cornellana por el ascenso directo. El conjunto tapiego se ha mostrado especialmente fuerte en su campo, donde es el mejor equipo en casa, y lleva varias temporadas persiguiendo el objetivo de dar el salto de categoría.

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En cualquiera de los casos, y salvo que La Corredoria no sume en lo que resta de campeonato, el partido de vuelta de esa primera eliminatoria se disputará en el Díaz Vega. Superado ese primer escollo, aún quedarían por delante dos eliminatorias más, también a doble partido, en el camino hacia el ansiado ascenso, un recorrido que el conjunto ovetense ya conoce bien tras el precedente de hace dos temporadas, cuando se impuso al Boal en la final. Por delante restan dos encuentros de liga en los que afinar detalles y alcanzar el mejor nivel posible para llegar al cien por cien a la fase decisiva del curso.