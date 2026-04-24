Sara Álvarez, presidenta del Oviedo Phoenix: "Trasladarnos a La Corredoria nos permitió integrarnos y crecer"

Sara Álvarez (Oviedo, 1981) es la presidenta del Oviedo Phoenix, un club de flag football que tiene su sede en La Corredoria. Fundadora de la entidad desde sus inicios en 2011, ha sido una de las principales impulsoras del desarrollo de este deporte en la ciudad, primero como jugadora —llegando a proclamarse campeona de Europa con la selección española— y después como entrenadora y dirigente. Su figura resume el crecimiento de un proyecto que ha pasado de ser un grupo de amigas a consolidar una estructura con cantera y equipos masculino y femenino.

¿Dónde surge la afición por un deporte tan minoritario como el fútbol americano?

Fue algo bastante casual. Yo siempre había hecho deporte, pero en aquel momento estaba en una etapa en la que no practicaba nada. Un amigo que jugaba en un equipo de Gijón, y que luego pasó a Oviedo, me animó a probar. Me habló del flag football, que es una modalidad sin contacto, más accesible para empezar, y decidí darle una oportunidad. Fui a un par de torneos y enseguida me enganchó.

¿Por qué decidieron crear un club propio en Oviedo?

La decisión vino marcada por la experiencia que tuvimos en el club donde empezamos. Era una estructura completamente masculina y, aunque se abrió una sección femenina, no terminábamos de encontrar nuestro espacio. Éramos un grupo pequeño dentro de un club grande, con poca atención a nuestras necesidades, tanto en entrenamientos como en organización. Faltaban recursos, planificación y una estructura sólida para el femenino. Llegó un punto en el que vimos claro que, si queríamos crecer y trabajar en condiciones, teníamos que dar el paso.

¿Qué recuerda de los inicios en una ciudad poco familiarizada con este deporte?

Siempre digo que tenemos mucho que agradecer al Ayuntamiento de Oviedo, porque desde el principio nos facilitó espacios para entrenar, algo fundamental para arrancar. Empezamos en La Pixarra, y más adelante dimos el salto al Díaz Vega, buscando más visibilidad. En un deporte minoritario como este, que la gente te vea es clave. Con el tiempo, además, se mejoraron las instalaciones y hoy contamos con algo único en España, que son las líneas específicas de flag marcadas en el campo.

¿Cómo ha evolucionado el club desde entonces?

Hemos tenido una evolución muy irregular, especialmente en el equipo femenino, donde los altibajos han sido constantes. Empezamos seis jugadoras y hemos pasado por etapas de crecimiento y de bajón. Aun así, hemos conseguido consolidarnos y, a día de hoy, contamos con unas 40 fichas entre todas las categorías. Estoy especialmente orgullosa de la base, porque tenemos chicos y chicas que llevan años con nosotras y siguen comprometidos, lo que demuestra que el proyecto tiene recorrido.

¿Qué nivel competitivo tiene el equipo?

Competimos a nivel del norte de España, en una liga impulsada por la Federación Asturiana que incluye equipos de Galicia, Cantabria y Asturias. Eso nos permite tener más partidos y un nivel competitivo más alto. Además, participamos en campeonatos de España. También tenemos tres campeonas de Europa dentro del club, lo cual es un orgullo enorme y demuestra que, aunque seamos un deporte minoritario, el nivel puede ser muy alto.

¿Es sostenible económicamente un club como este?

En absoluto. Es un proyecto que se sostiene gracias al esfuerzo de todos. Aquí nadie cobra, todo es voluntario. Los jugadores aportan sus cuotas, contamos con alguna ayuda del Ayuntamiento y con patrocinios puntuales, pero prácticamente todo ese dinero se destina a cubrir desplazamientos.

¿Cómo trabajan la captación en un deporte tan poco conocido?

Más que captar, lo que hacemos es enseñar el deporte. Al ser minoritario, mucha gente ni siquiera sabe que existe. Por eso vamos a colegios, organizamos actividades y tratamos de darlo a conocer. El flag football tiene la ventaja de ser muy inclusivo, porque es mixto y no depende tanto del físico como otros deportes de contacto. Es rápido, dinámico y muy divertido. Cuando los niños lo prueban, muchas veces se quedan.

¿Qué relación mantiene el club con el barrio de La Corredoria?

La relación es muy buena. Llevamos tiempo entrenando aquí y eso se nota. Muchos de los niños y niñas que forman parte del club son del barrio, y también tenemos una buena conexión con el entorno, con los comercios y con la gente de la zona. Creo que fue una decisión acertada asentarnos aquí porque nos ha permitido integrarnos y crecer.

Fue jugadora, ahora es presidenta y entrenadora. ¿Gestiona bien compaginar tantos roles dentro del club?

Lo gestiono con mucha pasión. Cuando te gusta lo que haces, lo llevas de otra manera. Además, ahora ya no estoy sola: hemos crecido como equipo técnico, contamos con más entrenadoras e incluso con una psicóloga deportiva para la base. Eso nos permite trabajar no solo lo deportivo, sino también el desarrollo personal de los jugadores.

¿Se plantea dejar la presidencia?

De hecho estamos en pleno proceso de relevo. Creo firmemente que los clubes necesitan renovarse y que entren nuevas ideas. Yo he aportado mi visión durante muchos años, pero es positivo que otras personas cojan el testigo. Una de las compañeras fundadoras asumirá ahora la presidencia. Yo seguiré vinculada al club, pero desde otra posición.

¿Qué metas se marca el club a futuro?

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A nivel personal, me haría mucha ilusión que más jugadores de nuestra cantera lleguen a la selección española, que puedan vivir esa experiencia. Ya hemos tenido algún caso y es algo muy bonito. Y como club, el gran sueño es poder competir a nivel internacional de forma regular. Existen torneos muy interesantes fuera de España, pero el coste es elevado. Aun así, trabajamos para que, poco a poco, sea una realidad.