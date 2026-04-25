El buen tiempo mejora las ventas del mercadillo de La Corredoria: "Tenemos lista de espera de comerciantes que quieren instalarse aquí", dice la edil de Economía

El buen tiempo ha vuelto a devolverles la sonrisa a los comerciantes del mercadillo de La Corredoria, que mejoraron sus ventas este sábado con respecto a fines de semana anteriores en los que el frío y la lluvia mermaron la afluencia de clientes. «Pasa en todos los mercados. Cuando no hace buen tiempo hay mucha menos gente, eso es normal», señala Eva Jiménez, que vende ropa interior en La Corredoria y por toda Asturias.

El mercadillo de La Corredoria, inaugurado en septiembre del año pasado tras una larga reivindicación vecinal, sigue siendo atractivo para los vendedores, que confían en un proyecto que, según sostienen, acabará afianzándose. José Hernández, que tiene un puesto de menaje de cocina, lo compara «con un bebé». Dice que el mercadillo de La Corredoria acaba de nacer y que los inicios no son fáciles. «No se puede pretender comparar este mercadillo con el de Grado o el de Gijón porque esos ya tienen solera. Aquí la gente todavía no tiene costumbre de venir al mercado como en esos sitios, pero seguro que con el tiempo eso se va a conseguir», señala.

Ramón Salazar, que vende colonias y productos de cosmética, también pide tiempo para el mercadillo de La Corredoria. «Todavía tiene que consolidarse, es normal que haya menos gente que en otros con muchísimo más recorrido, pero aún así estamos contentos y se hacen buenas ventas a pesar de la que está cayendo», afirma. Porque esa es otra, los comerciantes aseguran que las posibilidades económicas de los compradores cada vez son menores. «Están bajando todos los mercados en picado porque la gente no tiene dinero y a muchos les cuesta llegar a fin de mes», explica. «Los que más venden son los puestos de alimentos porque la gente tiene que comer, el resto hemos bajado mucho, pero pasa en todos los lados, no es exclusivo de La Corredoria», apunta José Hernández.

Más puestos

Aunque defienden que la ubicación de los puestos, en la Plaza del Conceyín, «es muy buena» y que La Corredoria tiene «muchísimo potencial» porque es con mucho el barrio más poblado de Oviedo, los vendedores ambulantes consideran que hay detalles que se pueden mejorar. «Habría que intentar meter algún puesto más, sobre todo de comida. Eso atrae a la gente y, aunque otros vendamos otros productos, hace que nos vengan más clientes», afirma Ramón Salazar junto a su compañero Emilio Borja. Salazar ve otro problema en La Corredoria, aunque ese no tiene fácil solución, al menos a corto plazo. «Hay muchos problemas de aparcamiento. Yo vivo en el barrio y ya pasa hasta por semana. En Grado, por ejemplo, hay siete u ocho parkings gratuitos los días de mercado. La gente va porque sabe que aparca», dice.

Lo que sí les preocupa a algunos de los ambulantes son las tasas. «Aquí pago unos 130 euros al mes por cuatro días de mercado mientras en el rastro del Fontán, que estoy todos los domingos, no llega a 50. Después, de lunes a sábado también tengo licencia para el Fontán y pago 103 euros porque ha subido este año. Me parece un poco caro», afirma José Hernández.

Las tasas

La concejala de Economía, Leticia González, estuvo en el mercadillo de La Corredoria «como muchos sábados». Aprovechó para responder al asunto de las tasas. «La tarifa es inferior a la que aplicamos al mercadillo de Navidad, La Ascensión o San Mateo. La del Fontán es más barata porque es un mercado histórico y es de 2016», explica. «En otras localidades asturianas se les cobra a los pequeños productores hortofrutícolas mientras en La Corredoria no pagan nada. Además, las tarifas son muy similares o incluso inferiores a las que se aplican en provincias cercanas como Valladolid, León, Zamora o Vitoria», defiende González.

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La edil, no obstante, afirma que está dispuesta a escuchar «siempre» a los vendedores y seguir organizando actividades para afianzar un mercado que, según defiende, es muy atractivo para ellos. «Ahora volverán los grupos folclóricos, los talleres para niños y otras muchas cosas para atraer a más gente. Además, llevamos meses trabajando en una nueva propuesta para consolidar el mercado porque es una apuesta fuerte de este equipo de Gobierno y ayuda a dinamizar el barrio», asegura Leticia González. «No obstante, los vendedores están contentos y en el Ayuntamiento tenemos lista de espera porque los comerciantes quieren seguir instalándose en La Corredoria», añade.