La reforma integral de la pista de hockey de La Corredoria comenzará la próxima semana

Las obras de reforma y ampliación del polideportivo de La Corredoria comenzarán la próxima semana tras la firma definitiva del proyecto, realizada el pasado jueves en el Ayuntamiento de Oviedo. Se trata de una actuación largamente esperada por los vecinos del barrio, que supondrá una transformación integral de unas instalaciones que habían quedado obsoletas con el paso de los años.

El proyecto contempla el derribo completo del actual pabellón y de las pistas exteriores, con el objetivo de reorganizar por completo el espacio y adaptarlo a las necesidades actuales. La intervención permitirá optimizar la superficie disponible y mejorar tanto las condiciones de uso para los deportistas como la experiencia del público.

Uno de los cambios más relevantes será la reubicación de la pista cubierta de hockey, que se construirá en sentido inverso al actual. Esta modificación permitirá ampliar el terreno de juego para ajustarlo a los estándares nacionales y facilitar la celebración de competiciones de mayor nivel, además de mejorar la distribución de accesos y espacios auxiliares.

El plan incluye también el cierre completo de las instalaciones para poner fin a los problemas de filtraciones de agua que han afectado al recinto durante años. Asimismo, se incrementará el aforo hasta 255 asientos y se construirán cuatro vestuarios, duplicando la capacidad de usuarios, junto a un aseo para el público y un vestuario específico para la escuela de tenis.

En el exterior, las pistas de tenis y pádel se trasladarán a la parte trasera del nuevo pabellón y se añadirán dos nuevas canchas, ampliando la oferta deportiva. Además, el diseño incorpora criterios de eficiencia energética, con una cubierta y fachadas traslúcidas que favorecerán el aprovechamiento de la luz natural.

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Las obras han sido adjudicadas a Construcciones Martínez Monasterio, S.L. por un importe de 1,78 millones de euros (más de 2,16 millones con IVA), con mejora en el plazo de garantía y reducción del tiempo de ejecución. La actuación forma parte de los compromisos del alcalde Alfredo Canteli y ha sido impulsada por las concejalías de Deportes, dirigida por Conchita Méndez, y de Infraestructuras, encabezada por Nacho Cuesta.