La Banda de música "Ciudad de Oviedo" actuará en La Corredoria el próximo mes de septiembre
El concierto se celebrará en el Centro Social El Cortijo y marcará el regreso de la programación tras el parón estival
La Banda de Música Ciudad de Oviedo (BMCO) hará parada el próximo 26 de septiembre en el Centro Social El Cortijo, en el barrio de La Corredoria, dentro del ciclo "La Banda en tu Centro", una de las citas más esperadas de esta nueva edición. La actuación en este enclave, uno de los más populosos y dinámicos de la ciudad, marcará el regreso de la programación tras el parón estival, reforzando la apuesta por llevar la música en directo a los distintos barrios.
Impulsado por la Fundación Municipal de Cultura, el ciclo "La Banda en tu Centro" se ha consolidado como una propuesta clave dentro de la programación cultural ovetense, con el objetivo de estrechar la relación entre la BMCO y la ciudadanía. La iniciativa arrancó el pasado 18 de abril en Teatinos y continuó en San Claudio. Todos los conciertos se celebran a las 19.00 horas, en un horario pensado para facilitar la asistencia de vecinos y vecinas de todas las edades.
Bajo la dirección de David Colado Coronas, la formación ha diseñado un repertorio variado, accesible y de marcado carácter festivo, pensado para conectar con públicos diversos. El programa incluye populares pasodobles como "Amparito Roca", "El Gato Montés" o "España Cañí", junto a boleros, ritmos latinos y piezas internacionales como "Tico-Tico", "Sway" o "Alma Llanera". A ello se suman medleys dedicados a artistas y grupos emblemáticos como Mecano, Mocedades, Nino Bravo, ABBA o el Dúo Dinámico
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