La Corredoria acoge un programa de empleo juvenil en textil y decoración
El alumnado podrá obtener certificados de profesionalidad de nivel 1, una primera fase con beca formativa y un periodo de contrato de formación en alternancia
El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, con sede en el Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria, impulsa una nueva edición de la Escuela Taller, una iniciativa orientada a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desempleo que buscan una oportunidad de acceso al mercado laboral. El programa combina aprendizaje y práctica profesional en un entorno real de trabajo, con especial atención a los ámbitos del textil y la decoración de interiores, sectores con tradición y salida en el tejido económico local.
A lo largo del itinerario, el alumnado podrá obtener certificados de profesionalidad de nivel 1, con formación específica en cortinajes y complementos de decoración, arreglos y adaptaciones en prendas y artículos de piel y textil y operaciones auxiliares de tapizado de mobiliario y mural. La propuesta incluye una primera fase con beca formativa, seguida de un periodo de contrato de formación en alternancia, lo que permite a los participantes adquirir experiencia laboral al tiempo que consolidan sus competencias técnicas en un entorno productivo.
El acceso a esta Escuela Taller está dirigido a jóvenes inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, sin ocupación remunerada en el momento de la incorporación. Con este programa, el Consistorio ovetense refuerza su apuesta por la formación vinculada al empleo, facilitando un puente directo entre el aprendizaje y la inserción laboral en sectores con demanda de profesionales cualificados.
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