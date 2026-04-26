Habla el cuponero de La Corredoria que repartió 6 millones de euros: "Seguramente sea gente del barrio, personas normales; espero que necesitaran el dinero"

Efrén Rodríguez vivió ayer la primera jornada de descanso tras sus cinco primeros días como cuponero de la ONCE, en los que repartió 6,12 millones de euros pertenecientes a cuatro boletos del número 15.987. Uno de ellos resultó agraciado con 6 millones al coincidir con la serie 101; los tres restantes, con 40.000 euros cada uno. Su móvil no ha parado de sonar en las últimas horas. "Todo son felicitaciones de mucha gente y los compañeros me dicen que voy a vender mucho". Tiene la suerte de cara. Algunos compradores le contactan a través de las redes sociales para ir a verle esta semana y ver si también los hace millonarios. Por el momento, sigue sin saber quiénes son los agraciados del Cuponazo del viernes. "Seguramente será gente del barrio. Personas normales y espero que necesitaran el dinero. Estoy muy contento de haber repartido los premios y de que puedan mejorar la vida de los ganadores".

Puede que el agraciado de los 6,12 millones de euros sea una sola persona al comprar de una tacada los cuatro cupones, conquistado por el número. Puede que sean un máximo de cuatro personas, una por cada boleto. Este vecino de La Corredoria, nacido en Mieres, no sabe por el momento ni quién ni dónde llevó la suerte. A diario le toca recorrer las calles del barrio más populoso de Oviedo y también llega a Pumarín.

El primer día que colgó los cupones de su chaleco verde de la ONCE fue el martes. Un compañero lo acompañó durante toda la semana en sus recorridos para presentarle a los vecinos y para que tenga una amplia cartera de clientes. Ambos visitaron supermercados, farmacias, bares, restaurantes, tiendas y un sinfín de lugares para vender el cupón. "Este hombre estuvo toda la semana diciendo que iba a vender un gran premio y acertó".

Los casi 9 millones de euros que dejó el Cuponazo en siete comunidades autónomas dejaron una lluvia de millones en Oviedo. Rodríguez no fue consciente de la feliz noticia hasta el sábado. Como cada día, se levantó para estar a las diez de la mañana en su primer punto de venta. Antes de salir de casa, sonó su teléfono. Eran sus compañeros de la ONCE informándole de los premios. "Me puse contento por haberlos vendido y me fui a trabajar". La noticia poco a poco se fue extendiendo. "Ayer estuve en un supermercado de Pontón de Vaqueros y también me acerqué hasta el campo del Covadonga, que tiene mucho ambiente los fines de semana gracias a los partidos. Mi único objetivo es seguir dando premios por todos los sitios". A las cinco y media de la tarde colgó el chaleco y, cuando se le pregunta qué haría él con 6,12 millones de euros, tarda en responder. "Tienes que verte en la situación, pero algún viaje seguro". También es consciente de que parte de este dinero puede ir a pagar la hipoteca u otro préstamo, como acabar de pagar el coche o renovarlo. "La mayoría de gente a la que vendo el cupón son personas trabajadoras que tienen sus gastos como todos", auguró durante la primera de sus dos jornadas de descanso. El martes volverá a vender cupones.

Noticias relacionadas

La historia de este vecino de La Corredoria cambió hace seis años, cuando despertó con un fuerte dolor en el ojo. Fue al médico y le dijeron que tenía conjuntivitis. La situación no mejoraba y acudió al hospital. Tenía una infección en la córnea que le afectó al nervio óptico. Perdió la visión de ese ojo. Al poco tiempo, sufrió un desprendimiento de retina en el otro. Su vida cambió por completo. Siguió trabajando en su empresa de reformas y dos años más tarde le dieron la incapacidad. En 2023 se afilió a la ONCE y el martes comenzó a trabajar. Ni en sus mejores sueños imaginó que pronto daría este importante premio. "No creo que sea tan fácil volver a dar uno, seguiré vendiendo para llevar la suerte". A cada cliente lo atenderá con la mejor de sus sonrisas. "Si tratas mal a alguien, al día siguiente no repetirá".