Las obras del colector del Nora obligan a desviar la carretera que une Oviedo con Lugones: así queda la unión entre ambos concejos
El Principado pone en marcha un bypass para garantizar el paso de vehículos y peatones mientras se construye la tubería que dará servicio de 250.000 vecinos
Oviedo crece. La capital asturiana gana mes a mes población superando su récord absoluto de habitantes. Este incremento obliga a aumentar servicios básicos como el colector del Nora. La infraestructura que da servicio a los barrios de La Corredoria, La Tenderina, Ventanielles, Villafría, la zona del Naranco, importantes calles como General Elorza junto a los concejos de Siero y Sariego evacuaba 2.600 litros de agua por segundo. La cifra para estos más de 250.000 vecinos se quedó pequeña.
Es por ello que el Principado destina 11,2 millones de euros para aumentar su capacidad hasta los 7.000 litros. Las obras se suceden desde octubre de 2023 a lo largo del barrio más populoso de Asturias y ya han llegado a la altura de la transitada carretera que da acceso a Lugones. Los trabajos obligan a levantar todo el asfalto imposibilitando que los vehículos siguiesen circulando mientras se acometen las mejoras. Es por ello que se ha construido un desvío provisional con dos carriles y una acera para evitar cortar el tráfico y el paso de los peatones.
El desvío para entrar desde Lugones a la rotonda que da acceso a la calle Ángeles Muñoz Heres y Molín la Casuca y Corredoria Baja ya está en funcionamiento. Fuentes de la consejería de Infraestructuras, liderada por Alejandro Calvo, adelantan que este desvío provisional se prolongará varias semanas mientras «se consolidan estructuralmente los elementos que incluyen tanto muros, forjados y los rellenos de tierras». El límite de velocidad por el bypass es de 20 kilómetros por hora.
La nueva tubería que llegará hasta la depuradora de Villaperi estará dividida en dos permitiendo que el agua transcurra por ambas partes en días de fuertes lluvias. Las jornadas sin precipitaciones se cerrarán las compuertas de uno de los lados para que el caudal vaya por una de las secciones y por la otra podrán actuar los operarios para realizar labores de mantenimiento o de limpieza. Además, esta importante inversión permitirá mejorar la calidad del agua del río Nora. La UTE encargada es los trabajos es la formada por las empresas Dragados y CGS.
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