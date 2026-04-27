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La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria cumple con su cita anual en Covadonga

La excursión, que reunió a unos cuarenta participantes, tuvo paradas en el mercadillo de Cangas de Onís y en Ribadesella

La expedición en Covadonga.

La expedición en Covadonga. / LNE

Pelayo Méndez

La Corredoria

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria celebró el pasado domingo su tradicional visita anual al Santuario de Covadonga, una cita ya consolidada en su calendario de actividades que reunió a cerca de cuarenta participantes.

La jornada arrancó a las 09.00 horas con la salida en autobús desde Cuatro Caños. El primer alto en el camino fue el mercadillo de Cangas de Onís, donde el grupo hizo una parada antes de continuar rumbo a Covadonga. Allí realizaron la visita al santuario, repitiendo una tradición que mantienen año tras año. La jornada siguió en la Finca Villa María, donde tuvo lugar la comida, con un menú en el que no faltaron platos como arroz y tarta de queso.

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Ya por la tarde, la excursión se trasladó a Ribadesella, donde las participantes disfrutaron de un paseo por la villa costera antes de poner rumbo de regreso a La Corredoria, con el cierre de una jornada completa que combinó varias paradas y actividades a lo largo del día.

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