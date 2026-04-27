Empiezan las esperadas obras en la pista de hockey de La Corredoria

Las obras de reforma y ampliación de la pista de hockey cubierta de La Corredoria ya están en marcha. Tal y como estaba previsto, los trabajos arrancaron este lunes y desde primera hora comenzaron a apreciarse los primeros movimientos en el entorno de la instalación, dando así inicio a una actuación largamente demandada por los vecinos del barrio. Los clubes afectados seguirán con su actividad durante estos meses en el polideportivo de Fozaneldi.

El cambio de escenario es ya visible. En los accesos al recinto se han colocado las correspondientes señalizaciones de obra, acompañadas de conos que impiden el estacionamiento de vehículos en la puerta principal, despejando así la zona para facilitar la operativa de maquinaria y operarios. A ello se suma la instalación de una caseta de obra a la entrada, que servirá como punto logístico durante el desarrollo de los trabajos.

En el interior, también se han dado los primeros pasos. Una plataforma elevadora ya se encuentra desplegada sobre la pista, donde los operarios realizaban este lunes las primeras valoraciones sobre el terreno antes de iniciar las actuaciones de mayor calado. Paralelamente, se ha procedido al vaciado del material existente en el recinto, en una fase previa imprescindible antes del derribo previsto en el proyecto. Parte de esos elementos han sido trasladados a otras instalaciones municipales. Es el caso de las porterías, que están siendo almacenadas en el campo de fútbol Díaz Vega, a la espera de su posible reutilización una vez finalicen las obras.

La plataforma elevadora asoma en una de las esquinas del recinto. / Pelayo Méndez

El proyecto contempla el derribo completo de la actual pista cubierta y de las instalaciones anexas, con el objetivo de reorganizar el espacio y adaptarlo a las necesidades actuales. La actuación permitirá mejorar las condiciones de uso tanto para los deportistas como para el público, con una redistribución integral que optimizará la superficie disponible y modernizará el conjunto del recinto.

Entre las principales novedades destaca la reubicación de la pista de hockey, que se construirá en sentido inverso al actual para ampliar sus dimensiones y ajustarlas a los estándares nacionales. Además, se incrementará el aforo hasta 255 asientos, se duplicará la capacidad de vestuarios y se incorporarán mejoras en eficiencia energética, con una envolvente que favorecerá el aprovechamiento de la luz natural y pondrá fin a los problemas de filtraciones que arrastra la instalación desde hace años.

Noticias relacionadas

Con estos primeros trabajos, La Corredoria empieza a despedirse de su actual pista cubierta para dar paso a un nuevo equipamiento completamente renovado, adaptado a las necesidades actuales y preparado para acoger una oferta deportiva más amplia y moderna.