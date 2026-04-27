Los resultados del fin de semana en La Corredoria: festín de goles en el Díaz Vega y despedida digna en Mareo
El conjunto del barrio sigue sumando confianza de cara a unos play-offs a los que llegará con las pilas cargadas después de descansar en la última jornada
Cada vez falta menos para que arranquen las vacaciones de verano para los equipos del barrio. La UD San Julián de los Prados despidió la temporada en la Escuela de Fútbol de Mareo con una derrota por 4-0. El Oviedo City venció en el Centro Asturiano en un partido loco, aunque los celestes ya no se juegan nada, son tres puntos más para seguir redondeando su fantástica segunda vuelta. Más lejos le queda el descanso a La Corredoria, que barrió al filial del Colloto en el Díaz Vega y sigue sumando confianza de cara a las eliminatorias de promoción que arrancarán dentro de dos semanas.
La Corredoria tuvo una tarde plácida ante el filial del Colloto. En menos de ocho minutos, el partido ya estaba encarrilado con dos goles tempraneros. Alexander Díaz y Manuel Díaz aprovecharon para aumentar su cuenta goleadora con dos dobletes y la contienda finalizó 7-2. Los chicos de Toni Candamo ya tienen la cuarta plaza asegurada y esperan rival en un grupo cuatro en el que está todo por decidir en la última jornada. El equipo del barrio descansará en la última jornada y afrontará la promoción con las pilas recargadas.
El City hizo de verdugo en el Centro Asturiano y acabó con las pocas posibilidades que le quedaban al conjunto ovetense de alcanzar el play-off. Los celestes jugaron una magnífica primera mitad y se fueron al descanso con un 0-3 a favor, que redondearon en el minuto 55 poniendo el 0-4. El Centro Asturiano rondó la remontada con un arranque de orgullo, pero, aprovechando los espacios, el City mató la contienda dejando el marcador final en 3-5.
La UD San Julián de los Prados ya tiene sus merecidas vacaciones, tras cerrar la temporada con una derrota por 4-0 en Mareo ante el filial del Sporting. Un resultado abultado que, sin embargo, no empaña en absoluto el gran trabajo realizado durante el curso, ya que el equipo llegaba a estas últimas jornadas con la permanencia asegurada. Estos partidos finales han servido más como premio al esfuerzo y para disfrutar del objetivo cumplido que como una obligación competitiva, poniendo el broche a una campaña en la que el conjunto ha logrado una trabajada salvación en Tercera.
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