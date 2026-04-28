El centro Alfalar de La Corredoria impulsa una charla para asesorar a inmigrantes sobre la regularización extraordinaria

El centro Alfalar, en el barrio ovetense de La Corredoria, acogerá este miércoles 29 de abril, a las 12.00 horas, una sesión informativa y de orientación sobre el proceso de regularización extraordinaria. La iniciativa, dirigida a personas interesadas en resolver dudas sobre su situación administrativa, busca ofrecer una explicación clara de los pasos a seguir, los requisitos exigidos y las vías disponibles para acogerse a esta medida. La participación es gratuita, aunque se recomienda inscripción previa a través de WhatsApp.

La charla, organizada por Alfalar con la colaboración de distintas entidades sociales, pretende servir como punto de apoyo para quienes afrontan este procedimiento con incertidumbre o falta de información. Durante la sesión, los asistentes podrán plantear preguntas concretas y recibir asesoramiento directo, en un formato cercano que busca facilitar la comprensión de un trámite complejo. Desde la organización animan a difundir la convocatoria entre posibles beneficiarios, subrayando la importancia de contar con información fiable.

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Este encuentro se enmarca en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España, una medida orientada a dar respuesta a la situación administrativa de miles de personas extranjeras residentes en el país. La iniciativa busca, entre otros objetivos, favorecer la integración social y laboral, así como reducir la economía sumergida, permitiendo a quienes cumplan determinados requisitos acceder a una situación legal estable. En este contexto, acciones informativas como la programada en La Corredoria resultan clave para acercar los detalles del proceso a la ciudadanía y garantizar que nadie quede fuera por desconocimiento.