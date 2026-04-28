El centro Alfalar de La Corredoria impulsa una charla para asesorar a inmigrantes sobre la regularización extraordinaria
La cita, que se celebra en su sede este miércoles a las 12.00 horas, busca ofrecer una explicación clara de los pasos a seguir, los requisitos exigidos y las vías disponibles para acogerse a esta medida
El centro Alfalar, en el barrio ovetense de La Corredoria, acogerá este miércoles 29 de abril, a las 12.00 horas, una sesión informativa y de orientación sobre el proceso de regularización extraordinaria. La iniciativa, dirigida a personas interesadas en resolver dudas sobre su situación administrativa, busca ofrecer una explicación clara de los pasos a seguir, los requisitos exigidos y las vías disponibles para acogerse a esta medida. La participación es gratuita, aunque se recomienda inscripción previa a través de WhatsApp.
La charla, organizada por Alfalar con la colaboración de distintas entidades sociales, pretende servir como punto de apoyo para quienes afrontan este procedimiento con incertidumbre o falta de información. Durante la sesión, los asistentes podrán plantear preguntas concretas y recibir asesoramiento directo, en un formato cercano que busca facilitar la comprensión de un trámite complejo. Desde la organización animan a difundir la convocatoria entre posibles beneficiarios, subrayando la importancia de contar con información fiable.
Este encuentro se enmarca en el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España, una medida orientada a dar respuesta a la situación administrativa de miles de personas extranjeras residentes en el país. La iniciativa busca, entre otros objetivos, favorecer la integración social y laboral, así como reducir la economía sumergida, permitiendo a quienes cumplan determinados requisitos acceder a una situación legal estable. En este contexto, acciones informativas como la programada en La Corredoria resultan clave para acercar los detalles del proceso a la ciudadanía y garantizar que nadie quede fuera por desconocimiento.
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