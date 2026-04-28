El IES Margarita Salas de La Corredoria apuesta por unir patrimonio y tecnología en los hórreos asturianos

El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Margarita Salas de La Corredoria ha puesto en marcha un innovador proyecto educativo que busca dar una nueva vida a los hórreos asturianos, tradicionalmente ligados al abandono en los últimos años. Bajo el título “Hórreos, patrimonio, tecnología y comunidad”, la iniciativa combina ingeniería, creatividad y arraigo local para transformar estas construcciones en espacios útiles adaptados al siglo XXI.

La propuesta surge al amparo de los recientes cambios en la legislación asturiana, que permiten nuevos usos para estas edificaciones tradicionales. El objetivo, según destacan desde el centro, es claro: integrar la tecnología sin perder la esencia cultural. "Es vital que el alumnado entienda que la tecnología está al servicio del entorno, de los habitantes y no al revés", explica el profesor responsable, Eduardo Costa.

El proyecto se desarrolla a partir del método de proyectos, donde cada estudiante selecciona un hórreo de su entorno cercano para diseñar un uso concreto. Para ello, analizan las necesidades de la comunidad, sus costumbres y su contexto social. A partir de ahí, trabajan en el diseño de instalaciones eléctricas, sistemas de energía sostenible y programación aplicada para modernizar estos espacios.

Las propuestas planteadas reflejan una amplia diversidad de ideas: desde centros culturales inteligentes para reuniones vecinales o proyecciones, hasta hórreos convertidos en nodos de recogida de datos agrícolas y meteorológicos, pasando por viveros de emprendimiento para pequeños negocios locales. Todas ellas comparten un mismo objetivo: revitalizar el entorno rural con soluciones reales y sostenibles.

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La experiencia está resultando especialmente motivadora para el alumnado. "Un paso hacia la práctica real desde la teoría aprendida en clase", señala la estudiante Miriam Martínez, quien destaca que el proyecto les permite desarrollar creatividad, trabajo en equipo y una visión de futuro más tangible. La iniciativa, aun en desarrollo hasta final de curso, demuestra que patrimonio, tecnología y educación pueden ir de la mano para garantizar que los hórreos sigan siendo el corazón de la comunidad.