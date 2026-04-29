Cuatro alumnos del IES Margarita Salas representaron a La Corredoria en la final autonómica de "El tour de Mates"

El IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés acogió el pasado jueves la final autonómica de "El tour de mates", una competición de cálculo mental en la que participaron, en representación del IES Margarita Salas y del barrio ovetense de La Corredoria, los alumnos de 1º de ESO Alejandro de la Vallina Menéndez, Cora Rodríguez Casale, Alicia de Arquer Frade y Lucas Rueda Suárez. Acompañados por su profesora, Lucía Bonoko Menéndez, los estudiantes formaron parte de una cita que reunió a alumnado de distintos puntos del Principado de Asturias.

El certamen, estructurado en eliminatorias sucesivas y con un formato similar al de una carrera por etapas, tiene como principal objetivo fomentar la agilidad y precisión en el cálculo mental, así como promover el interés por las matemáticas entre los estudiantes de Educación Secundaria (ESO).

La prueba, celebrada el pasado 23 de abril, congregó a centros educativos de toda Asturias en una jornada ya consolidada dentro del calendario educativo regional. A lo largo de las diferentes rondas, los participantes se enfrentaron a exigentes retos que pusieron a prueba su rapidez, concentración y capacidad de resolución.

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Más allá de los resultados, la experiencia fue valorada de forma muy positiva por la expedición del Margarita Salas, que destacó el ambiente de convivencia y aprendizaje compartido. Este tipo de iniciativas contribuye a reforzar los conocimientos adquiridos en el aula y a despertar vocaciones científicas entre el alumnado.