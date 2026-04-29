Las más pequeñas del Club Rítmica La Corredoria pisan fuerte en los Juegos Deportivos del Principado

La Escuela Deportiva del Club Rítmica La Corredoria firmó una destacada actuación en el Interzonal de la Zona de Oviedo de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias, consolidando su crecimiento y el buen trabajo de base que viene desarrollando en las últimas temporadas.

En la categoría de conjuntos, el prebenjamín del CP Carmen Ruiz Tilve se alzó con el primer puesto, gracias a la brillante ejecución de Chloe Fernández, Valeria Álvarez, Claudia Prieto, Arya Álvarez y Vera Rubio, que subieron a lo más alto del podio. También logró la victoria el conjunto benjamín del CP Poeta Ángel González, integrado por Claudia Cenador, Daniela Rodríguez, Yaiza Fernández y Clara Halmoguera.

En el apartado individual, las gimnastas del club ovetense volvieron a dejar su sello competitivo en distintas categorías. En prebenjamín, Aurora Trimiño (San Pedro de los Arcos) alcanzó una meritoria quinta posición, mientras que en benjamín destacó Lía García (Santa María del Naranco), que logró una valiosa medalla de plata con su segundo puesto. Por su parte, en categoría alevín, Amalia Rey (CP Alcalde Próspero Martínez Suárez de Riosa) finalizó en novena posición, y en infantil, Valeria Alonso (IES Astures) concluyó en el duodécimo puesto.

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Desde la entidad se valora muy positivamente el rendimiento global de todas las deportistas, subrayando no solo los resultados, sino también la progresión y la actitud mostrada sobre el tapiz. La Escuela Deportiva del Club Gimnasia Rítmica La Corredoria continúa así afianzándose como una referencia en la formación de base.