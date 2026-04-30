La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión a Luarca

La Asociación Mayores de la Corredoría ha organizado para el próximo sábado, 6 de junio, una excursión a Luarca y a los Jardines de Fonte Baixa (Panrico), con un precio de 55 euros por persona. La salida está prevista a las 9.30 horas desde la plaza Cuatro Caños, frente a la oficina de Telecable.

El viaje incluye transporte en autobús, visita guiada, comida y seguro, ofreciendo a los participantes una jornada completa de ocio y turismo. La mañana estará dedicada a recorrer Luarca, con tiempo libre para pasear por la villa, visitar el Museo del Calamar, disfrutar de sus playas o acercarse al faro.

A mediodía, el grupo se trasladará al Hotel Restaurante Blanco, donde se servirá un menú compuesto por arroz caldoso con mariscos, lenguado relleno de mousse de gambas y tarta de San Marcos, con bebidas incluidas. Por la tarde tendrá lugar la visita guiada a los Jardines de Fonte Baixa, con una duración aproximada de dos horas.

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La jornada concluirá con tiempo libre en los jardines antes del regreso a La Corredoria. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la organización, que facilita el contacto telefónico 684 654 743 para formalizar la reserva.