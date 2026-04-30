Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión a Luarca

Se llevará a cabo el próximo sábado 6 de junio, tiene un coste de 55 euros por persona e incluye la visita a los Jardines de Fonte Baixa

Paseo del Muelle de Luarca.

Paseo del Muelle de Luarca. / Miki López

Pelayo Méndez

La Corredoria

La Asociación Mayores de la Corredoría ha organizado para el próximo sábado, 6 de junio, una excursión a Luarca y a los Jardines de Fonte Baixa (Panrico), con un precio de 55 euros por persona. La salida está prevista a las 9.30 horas desde la plaza Cuatro Caños, frente a la oficina de Telecable.

El viaje incluye transporte en autobús, visita guiada, comida y seguro, ofreciendo a los participantes una jornada completa de ocio y turismo. La mañana estará dedicada a recorrer Luarca, con tiempo libre para pasear por la villa, visitar el Museo del Calamar, disfrutar de sus playas o acercarse al faro.

A mediodía, el grupo se trasladará al Hotel Restaurante Blanco, donde se servirá un menú compuesto por arroz caldoso con mariscos, lenguado relleno de mousse de gambas y tarta de San Marcos, con bebidas incluidas. Por la tarde tendrá lugar la visita guiada a los Jardines de Fonte Baixa, con una duración aproximada de dos horas.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La jornada concluirá con tiempo libre en los jardines antes del regreso a La Corredoria. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la organización, que facilita el contacto telefónico 684 654 743 para formalizar la reserva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
  2. Cambios en el permiso de conducir a los conductores nacidos entre 1956 y 1961 tras la norma de la DGT: los motivos por los que no se podrá conducir a partir de 2026
  3. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  4. Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
  5. Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Atropellan a una abuela y su nieta, muy cerca del colegio de Boal: 'La gente está consternada
  7. Multado un conductor con 200 euros que conducía la velocidad adecuada por carretera, pero no vigiló las bolsas de la compra: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior de los coches
  8. El calvario de los vecinos del edificio La Estrella de Gijón: 'Hay gente entrando en depresión porque no saben cómo van pagar

Estos son los 100 mejores médicos españoles

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión a Luarca

La Asociación de Mayores de La Corredoria organiza una excursión a Luarca

El PSOE de Gijón renueva su ejecutiva por el caso Raja, que lleva su despido a los tribunales

El PSOE de Gijón renueva su ejecutiva por el caso Raja, que lleva su despido a los tribunales

La llegada de la Europea a Gijón amplía una de las zonas más concurridas de Asturias: alrededor de 25.000 personas al día se concentrarán en la Milla del Conocimiento

La llegada de la Europea a Gijón amplía una de las zonas más concurridas de Asturias: alrededor de 25.000 personas al día se concentrarán en la Milla del Conocimiento
Tracking Pixel Contents