La Corredoria reúne a gimnastas de toda España y Nueva Zelanda en un gran torneo internacional
Tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo, contará con varios cientos de participantes repartidos en diferentes categorías, desde base hasta niveles absolutos, incluyendo también conjuntos e individuales
La Corredoria se viste de gala para acoger una cita internacional de primer nivel. El barrio ovetense se prepara para vivir la celebración del IV Torneo Internacional Estrellas de la Gimnasia, una competición que convertirá el Corredoria Arena en el epicentro de este deporte a nivel nacional e internacional. El evento, que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo, refuerza el papel de la zona como referente deportivo dentro de Oviedo, atrayendo a cientos de visitantes y dinamizando la actividad local.
La competición reunirá a gimnastas llegadas de distintos puntos de España, con representación de comunidades como Madrid, Cantabria, Galicia, País Vasco o Castilla y León, entre otras. A este carácter nacional se suma la presencia internacional con la participación de un grupo de gimnastas procedentes de Nueva Zelanda, que competirán bajo la disciplina de su federación y aportarán un atractivo añadido al torneo.
En total, el campeonato contará con varios cientos de participantes repartidos en diferentes categorías, desde base hasta niveles absolutos, incluyendo también conjuntos e individuales. El extenso programa de competición se desarrollará a lo largo de toda la jornada, con salidas continuas desde la mañana hasta la noche, lo que da muestra de la magnitud del evento y del elevado número de ejercicios previstos.
El impacto del torneo se dejará notar especialmente en La Corredoria, donde comercios, hostelería y servicios verán incrementada su actividad durante estos días. La llegada de deportistas, técnicos y familias convierte al barrio en un punto de encuentro que trasciende lo deportivo, consolidando su imagen como espacio capaz de acoger grandes eventos y reforzando su identidad dentro de la ciudad.
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