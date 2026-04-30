La Corredoria suma una urbanización de lujo con piscina, spa y viviendas que superan los 300.000 euros

El avance de nuevas promociones ya es visible en el este de Oviedo, donde las obras llevan meses en marcha y empiezan a coincidir con la salida al mercado de las viviendas. En La Corredoria Alta, uno de los focos de crecimiento de la ciudad, una nueva urbanización ha comenzado a comercializar pisos con precios que superan los 300.000 euros, en un contexto de fuerte actividad inmobiliaria en la zona.

La promoción, denominada Vesta y promovida por Metrovacesa, ha iniciado la venta con importes desde 318.500 euros, según las primeras viviendas disponibles. La oferta incluye pisos y áticos de 2 y 3 dormitorios, con garaje y terraza, dentro de un modelo de vivienda que se repite en los nuevos desarrollos del entorno.

El edificio contará con 32 viviendas y se levanta en una zona que ha experimentado un notable crecimiento urbanístico en los últimos años. La actuación se integra dentro de un ámbito más amplio situado entre la subestación eléctrica de La Corredoria y el campo de fútbol de Los Castañales, donde se prevé la construcción de alrededor de 250 viviendas.

Una maqueta del proyecto. / Metrovacesa

Este desarrollo contempla la urbanización de unos 70.000 metros cuadrados, con la creación de cerca de 13.000 metros cuadrados de espacios públicos, diseñados para dar continuidad a las zonas verdes del entorno y estructurar los nuevos edificios.

Entre las características previstas figuran zonas comunes con piscina, espacios ajardinados y viviendas con terrazas, además de soluciones constructivas adaptadas a los estándares actuales de eficiencia energética.

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La zona, próxima al HUCA y bien conectada con el resto de la ciudad, se consolida así como uno de los puntos de mayor dinamismo urbanístico, con nuevas promociones que avanzan en paralelo al desarrollo de las obras y a la llegada de futuros compradores.