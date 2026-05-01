Adriana González, directora del colegio Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria: "Nuestro reto es crecer sin perder calidad educativa"

Adriana González (Pola de Laviana, 1976) estudió Magisterio en la Universidad de Oviedo y lleva más de cuatro años en la dirección del C. P. Carmen Ruiz-Tilve de La Corredoria. Antes de dar el salto a la enseñanza pública, estuvo en la concertada y ya carga 25 años de experiencia a sus espaldas. El centro se encuentra en una de las zonas con más niños de todo Oviedo y destaca por su implicación con la identidad cultural asturiana.

¿Qué le animó a dar el paso a la dirección del centro?

Mi vocación docente siempre ha ido acompañada de un interés por la organización pedagógica de los centros y los proyectos educativos que en ellos se desarrollan. Tras mi experiencia como jefa de estudios en el centro y tras la jubilación de la anterior directora, asumí la dirección con ilusión por continuar impulsando el proyecto educativo en el que creo firmemente. La implicación, la profesionalidad y el firme compromiso con el proyecto educativo del Carmen Ruiz‑Tilve del equipo directivo, es un elemento imprescindible que sostiene y enriquece el ejercicio de mi dirección, junto con el buen trabajo diario del profesorado.

Desde su llegada a la dirección en 2022, ¿cómo ha evolucionado el colegio?

Asumí la dirección el 1 de enero de 2022, desde entonces hemos trabajado en consolidar una organización pedagógica más clara, reforzando la coordinación docente interna y estableciendo líneas educativas comunes acordes a nuestro proyecto educativo de centro cuya base es el trabajo por proyectos desde 1º de infantil a 6º de primaria.

El centro se sitúa en una zona con una elevada demanda de plazas. ¿Cómo se está gestionando esta situación?

La alta demanda de alumnado nos obliga a una planificación muy rigurosa. Trabajamos de forma coordinada con la Administración educativa del Principado de Asturias para garantizar una correcta escolarización del alumnado, siempre priorizando la calidad de la atención al alumnado y el cumplimiento de la normativa vigente. El reto es crecer sin perder calidad educativa.

¿Está influyendo el aumento de población en el perfil del alumnado?

Sí, cada vez contamos con un alumnado más diverso, lo que supone un valor añadido para el centro, pero también nuevas necesidades para la correcta atención del alumnado. Esto nos lleva a reforzar las medidas de atención a la diversidad y a adaptar de forma continua nuestra respuesta educativa. La Unidad de Orientación del centro, resulta fundamental en este proceso.

El Carmen Ruiz‑Tilve destaca por el alto número de alumnado que cursa lengua asturiana. ¿A qué cree que se debe este interés?

Creo que es fruto de un trabajo sostenido de puesta en valor de la lengua asturiana desde la administración pública del Principado, tratándola con naturalidad y calidad pedagógica. Cuando las familias y el alumnado perciben ese compromiso real, la respuesta suele ser muy positiva. El profesorado de Llingua Asturiana del centro, ayuda y mucho a que este interés crezca.

A lo largo del curso se desarrollan muchas actividades vinculadas a la cultura asturiana. ¿Cómo responde el alumnado?

La respuesta del alumnado es muy buena. Este curso escolar el Proyecto de centro es "El arte en nuestra tierrina" que se trabaja desde 1º de Infanti hasta 6º de Primaria, esto facilita y mucho planificar actividades que conecten el aprendizaje del alumnado con su entorno cercano, aumenten la motivación y favorezcan una participación más activa del alumnado y de sus familias en la vida del centro.

¿Este trabajo ayuda a reforzar el arraigo del alumnado con su entorno?

Sin duda. Conocer y valorar la cultura, la lengua y las tradiciones asturianas contribuyen a que el alumnado se sienta parte de su entorno, desarrollando un sentimiento de pertenencia y compromiso con su "tierrina".

¿Qué papel juegan las familias en la vida del colegio?

La implicación de las familias es esencial y en el Carmen Ruiz-Tilve somos muy afortunados. Nuestra AMPA, a la que pertenecen el 100% de las familias, es la base principal del trabajo por proyectos del centro. Tenemos una Junta directiva muy implicada y colaboradora, lo que nos ayuda mucho a la correcta gestión del centro. Cuando existe colaboración y comunicación fluida entre el centro y las familias, el proceso educativo se refuerza y se crea un clima de confianza que beneficia directamente al alumnado.

El centro lleva el nombre de Carmen Ruiz‑Tilve. ¿Qué representa esta figura para el colegio?

Carmen Ruiz‑Tilve es un referente vinculado a la educación, la igualdad y el compromiso social. Su figura inspira muchos de los valores que intentamos transmitir al alumnado y da sentido al nombre y a la identidad del centro. Fue mi profesora en la Universidad de Oviedo y sin duda sus clases dejaron huella en mi carrera como docente.

¿Qué es lo más gratificante de dirigir un centro educativo? ¿Y lo más frustrante?

Lo más gratificante es ver cómo los proyectos pedagógicos avanzan gracias al trabajo colectivo y comprobar el crecimiento del centro. Para el equipo directivo, contar con un profesorado comprometido, implicado y dispuesto a sumar en el día a día es profundamente gratificante y da verdadero sentido al proyecto educativo del centro. Las dificultades propias del cargo directivo forman parte del proceso y las abordo siempre desde una perspectiva positiva y de reflexión, como oportunidades de mejora y crecimiento personal.

¿Cómo definiría su estilo de dirección?

Lo definiría como un estilo cercano, organizado y participativo basado en la planificación, la coordinación y el respeto a la normativa vigente, pero siempre poniendo a las personas en el centro de la acción educativa.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a las familias que buscan centro educativo en La Corredoria?

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El C.P. Carmen Ruiz‑Tilve es un centro comprometido con una educación pública de calidad, inclusiva y cercana, en el que el alumnado es el eje de todas las decisiones pedagógicas y las familias forman parte activa del proyecto educativo del centro.