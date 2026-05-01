Curso gratuito en La Corredoria para aprender a sacarle el máximo potencial a tu iPhone
Durante las diez horas lectivas, los participantes aprenderán desde las funciones básicas del teléfono hasta el uso de aplicaciones esenciales
El Ayuntamiento de Oviedo mantiene abiertas las inscripciones para un nuevo curso gratuito centrado en el uso del iPhone, que se impartirá en el telecentro de La Corredoria dentro del programa de competencias digitales transversales. La iniciativa está dirigida a personas adultas, especialmente mayores, que buscan familiarizarse con los dispositivos móviles y adquirir soltura en su manejo cotidiano.
La formación, de carácter práctico, se desarrollará del 4 al 8 de mayo, en sesiones de lunes a viernes, con dos turnos disponibles: de mañana (11.30 a 13.30 horas) y de tarde (18.30 a 20.30 horas). Durante las diez horas lectivas, los participantes aprenderán desde las funciones básicas del teléfono hasta el uso de aplicaciones esenciales, así como pautas para navegar con seguridad.
El curso es completamente gratuito y cuenta con diez plazas por turno, que se adjudican por orden de inscripción. Las personas interesadas pueden apuntarse llamando al 625 346 237 o escribiendo al correo actividadesoviedo@arteaula.com. Al finalizar la formación, el alumnado recibirá un certificado expedido por el Consistorio.
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