El IES La Corredoria visita el Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño con 80 alumnos
Durante la excursión, los jóvenes mostraron un "notable" interés y completaron unos cuadernillos preparados por el profesorado
La pasada semana, el Centro de Interpretación del Hórreo de Bueño recibió la visita de alumnado de 2º curso de ESO del IES La Corredoria, en una actividad educativa centrada en la difusión del patrimonio etnográfico asturiano. En total, cerca de 80 estudiantes participaron en esta experiencia formativa, que tuvo lugar en dos jornadas matinales, donde pudieron acercarse al valor histórico y cultural de los hórreos y paneras.
Durante la visita, los jóvenes mostraron un "notable" interés y curiosidad, siguiendo atentamente las explicaciones ofrecidas por el personal del centro. La actividad, vinculada a las asignaturas de Tecnología y Llingua Asturiana, se completó con el trabajo en unos cuadernillos preparados por el profesorado, que los alumnos fueron rellenando a medida que resolvían dudas y profundizaban en los contenidos.
Como colofón a la jornada, ambos grupos realizaron un recorrido por el pueblo de Bueño, paseando por las estrechas calles y contemplando de cerca sus emblemáticos hórreos y paneras, siempre acompañados por sus docentes. Una iniciativa que, un año más, refuerza el vínculo entre educación y patrimonio, acercando a las nuevas generaciones a las tradiciones asturianas.
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