Alumnos del IES Margarita Salas de La Corredoria regresan a sus antiguos colegios para fomentar la lectura

El alumnado de 1º de ESO del IES Margarita Salas de La Corredoria celebró el Día del Libro de una forma muy especial: regresando a sus antiguos centros educativos, el C.P. Carmen Ruiz Tilve y el C.P. Poeta Ángel González, para compartir la lectura con los más pequeños. Durante las dos semanas previas a esta fecha señalada, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de una iniciativa que puso en contacto a distintas etapas educativas a través de los cuentos.

A lo largo de todo el trimestre, los jóvenes prepararon la lectura de cuentos y diseñaron actividades adaptadas para el alumnado desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria. La propuesta, de carácter interetapa, ha destacado por su valor educativo al fomentar referentes cercanos y motivadores, así como por contribuir al desarrollo de la expresión oral, la comprensión lectora y el gusto por la lectura desde edades tempranas.

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La experiencia ha resultado especialmente emotiva para los participantes, que han tenido la oportunidad de volver a sus colegios, reencontrarse con antiguos profesores y compartir sus vivencias del curso actual. Desde el instituto han querido agradecer la acogida de los centros educativos y confían en que esta actividad sea solo el inicio de futuras colaboraciones entre ambas comunidades escolares.