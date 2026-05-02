Alumnos del IES Margarita Salas de La Corredoria regresan a sus antiguos colegios para fomentar la lectura
El centro valora positivamente la iniciativa y espera que esta actividad sea solo el inicio de futuras colaboraciones entre los diferentes referentes de la comunidad escolar del barrio
El alumnado de 1º de ESO del IES Margarita Salas de La Corredoria celebró el Día del Libro de una forma muy especial: regresando a sus antiguos centros educativos, el C.P. Carmen Ruiz Tilve y el C.P. Poeta Ángel González, para compartir la lectura con los más pequeños. Durante las dos semanas previas a esta fecha señalada, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de una iniciativa que puso en contacto a distintas etapas educativas a través de los cuentos.
A lo largo de todo el trimestre, los jóvenes prepararon la lectura de cuentos y diseñaron actividades adaptadas para el alumnado desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria. La propuesta, de carácter interetapa, ha destacado por su valor educativo al fomentar referentes cercanos y motivadores, así como por contribuir al desarrollo de la expresión oral, la comprensión lectora y el gusto por la lectura desde edades tempranas.
La experiencia ha resultado especialmente emotiva para los participantes, que han tenido la oportunidad de volver a sus colegios, reencontrarse con antiguos profesores y compartir sus vivencias del curso actual. Desde el instituto han querido agradecer la acogida de los centros educativos y confían en que esta actividad sea solo el inicio de futuras colaboraciones entre ambas comunidades escolares.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros