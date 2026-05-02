El centro de salud de La Corredoria, en el punto de mira por esperas de más de diez días para citas médicas

El centro de salud de La Corredoria, que en su día fue el más grande de Asturias, vuelve a estar en el foco de las críticas vecinales por los problemas que, aseguran, arrastra desde hace tiempo. Los residentes denuncian que conseguir una cita médica se ha convertido en una tarea complicada, con esperas que superan con facilidad los diez días. "Si además coincide con huelgas, la situación todavía empeora", explican algunos usuarios, que hablan de una atención cada vez más lenta.

A esta demora se suma la dificultad para contactar por teléfono con el propio centro. "Llamas una y otra vez y nadie responde", relatan vecinos del barrio, que se ven obligados en muchos casos a acudir presencialmente incluso para consultas básicas. Esta falta de comunicación directa incrementa la sensación de desorganización y genera malestar entre quienes dependen del servicio sanitario.

Lo que más llama la atención a los usuarios es que esta tardanza no siempre parece corresponderse con la actividad del centro. "Hay días en los que vienes y ves las salas de espera medio vacías", comentan, sorprendidos por una imagen que contrasta con las largas listas de espera. Esta situación ha alimentado las dudas sobre cómo se están gestionando las citas y los recursos disponibles.

Ante este panorama, algunos vecinos han optado por buscar alternativas. Muchos acuden directamente al turno de tarde, reservado en teoría para urgencias, con la esperanza de ser atendidos en el día. Otros, en cambio, se desplazan al HUCA, aunque reconocen que allí el problema es similar.

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Las quejas también alcanzan a los análisis de sangre, otro de los puntos débiles del servicio. Los usuarios aseguran que conseguir cita para una analítica puede demorarse y que los resultados tardan más de lo deseado en llegar. En conjunto, los vecinos de La Corredoria reclaman soluciones para un centro que, pese a su tamaño y relevancia, "no está dando respuesta a las necesidades del barrio".