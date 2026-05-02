Curso gratuito en La Corredoria para aprender a utilizar con precaución las redes sociales
Las clases se estructuran en una semana intensiva, del 4 al 8 de mayo, con sesiones de dos horas en horario de mañana y tarde
El programa municipal de competencias digitales transversales del Ayuntamiento de Oviedo incluye también un curso específico sobre redes sociales, que se desarrollará en el telecentro de La Corredoria. La propuesta busca acercar plataformas como Facebook o Instagram a quienes aún no se manejan con soltura en el entorno digital.
Las clases se estructuran en una semana intensiva, del 4 al 8 de mayo, con sesiones de dos horas en horario de mañana y tarde. El contenido abordará desde la creación de perfiles hasta la publicación de contenidos y la interacción con otros usuarios, sin olvidar aspectos clave como la privacidad y la seguridad en Internet.
Al igual que el resto de acciones formativas del programa, el curso es gratuito y dispone de un máximo de diez plazas por turno. Las inscripciones deben realizarse con antelación a través del 625 346 237 o del correo actividadesoviedo@arteaula.com. Los participantes que completen la formación recibirán un certificado acreditativo al término del curso.
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