La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina con espicha incluida

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina el próximo sábado 30 de mayo, en una jornada que combinará tradición sidrera, convivencia y ocio. La salida está prevista a las 11.30 horas desde Cuatro Caños, con un precio de 55 euros para socias y 60 euros para no socias.

El programa incluye una visita guiada al llagar, donde las participantes podrán conocer el proceso de elaboración de la sidra, seguida de una espicha con postre y bebida. La jornada se completará con una tarde en Villaviciosa, uno de los principales referentes sidreros de Asturias, antes del regreso a La Corredoria a las 19.30 horas.

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Las inscripciones pueden formalizarse en el Centro Social El Cortijo los días 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de mayo, en horario de 18.00 a 19.00 horas. La actividad busca fomentar la participación y el encuentro entre vecinas, al tiempo que pone en valor la cultura sidrera asturiana.