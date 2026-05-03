Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina con espicha incluida

La salida se llevará a cabo el próximo sábado 30 de mayo y las inscripciones pueden formalizarse en el Centro Social El Cortijo

Botellas de sidra

Botellas de sidra / Mario Canteli

Pelayo Méndez

La Corredoria

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina el próximo sábado 30 de mayo, en una jornada que combinará tradición sidrera, convivencia y ocio. La salida está prevista a las 11.30 horas desde Cuatro Caños, con un precio de 55 euros para socias y 60 euros para no socias.

El programa incluye una visita guiada al llagar, donde las participantes podrán conocer el proceso de elaboración de la sidra, seguida de una espicha con postre y bebida. La jornada se completará con una tarde en Villaviciosa, uno de los principales referentes sidreros de Asturias, antes del regreso a La Corredoria a las 19.30 horas.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las inscripciones pueden formalizarse en el Centro Social El Cortijo los días 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de mayo, en horario de 18.00 a 19.00 horas. La actividad busca fomentar la participación y el encuentro entre vecinas, al tiempo que pone en valor la cultura sidrera asturiana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  2. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  3. Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  5. Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
  6. Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
  8. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida

Castrillón tiene el conjunto monumental al aire libre que coloca al ancla en el trono que se merece

Castrillón tiene el conjunto monumental al aire libre que coloca al ancla en el trono que se merece

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina con espicha incluida

La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria organiza una excursión al llagar Cortina con espicha incluida

Trump asegura que el recorte de su contingente en Alemania será "mucho mayor" de 5.000 militares

Trump asegura que el recorte de su contingente en Alemania será "mucho mayor" de 5.000 militares

Las despedidas de soltero toman Gijón (en imágenes)

Las despedidas de soltero toman Gijón (en imágenes)

Perlora "encoge el alma": un paseo por la ciudad de vacaciones veinte años después del cierre

Perlora "encoge el alma": un paseo por la ciudad de vacaciones veinte años después del cierre

El abandono de la "Ciudad de Vacaciones" de Perlora: un pueblo fantasma entre maleza y ruinas

EN IMÁGENES: ASÍ ESTÁ LA ANTIGUA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

EN IMÁGENES: ASÍ ESTÁ LA ANTIGUA CIUDAD DE VACACIONES DE PERLORA

La última película de Eduardo Castejón, rodada en Corvera, a punto de ver la luz: "Asturias nos ha ayudado un montón"

La última película de Eduardo Castejón, rodada en Corvera, a punto de ver la luz: "Asturias nos ha ayudado un montón"
Tracking Pixel Contents