La Corredoria cierra el ciclo de la Escuela de Salud con una charla sobre infancia y bienestar emocional

El Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, acogerá el próximo 15 de mayo la charla que pondrá el broche final al ciclo de la Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Oviedo, un programa que durante los meses de abril y mayo ha recorrido distintos barrios del municipio con actividades divulgativas orientadas a fomentar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

La sesión, que se celebrará en horario de 19.00 a 20.00 horas, contará con la intervención de la psicóloga Ana Fraile Martínez, quien abordará la "salud mental en población infanto-juvenil: factores protectores". Durante su exposición, se centrará en la importancia de la prevención, el desarrollo de entornos seguros y el refuerzo de herramientas emocionales en niños y adolescentes, claves para favorecer un adecuado bienestar psicológico desde edades tempranas.

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Este ciclo de charlas ha ofrecido un amplio abanico de contenidos relacionados con la promoción de la salud, abordando cuestiones como el "tabaquismo", la "higiene bucodental", la prevención de enfermedades, los hábitos de vida saludables o el cuidado de la salud emocional. En él han participado médicos, farmacéuticos, odontólogos y psicólogos del Principado de Asturias, acercando información práctica y accesible a los vecinos a través de diferentes centros sociales del concejo.