Más de 250 plazas en La Corredoria para facilitar la conciliación de las familias este verano

El colegio Carmen Ruiz Tilve, en el barrio de La Corredoria, será uno de los centros clave del programa municipal de conciliación en verano impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo, una iniciativa que este año alcanza cifras récord tanto en oferta como en participación.

El plan, que se desarrollará entre el 22 de junio y el 4 de septiembre, contempla la apertura de ocho colegios repartidos por todo el municipio, entre ellos el propio Ruiz Tilve, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante los meses sin actividad lectiva. En total, se pondrán a disposición de las familias más de 12.000 plazas, la mayor cifra registrada hasta la fecha.

En el caso del centro de La Corredoria, se ofertan 225 plazas en horario de mañana y 30 en horario de tarde, lo que lo convierte en uno de los colegios con mayor capacidad dentro del programa. Esta amplia disponibilidad responde a la alta demanda existente en el barrio, uno de los más poblados de la ciudad.

El programa está dirigido a alumnado de Educación Infantil (3 a 5 años) y Primaria (6 a 12 años), además de incluir plazas para menores con necesidades educativas especiales, reforzando así su carácter inclusivo. Las actividades se organizan en turnos de mañana y tarde, con posibilidad de contratar servicios adicionales como desayuno desde las 7.30 horas, comedor o atención temprana.

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El plazo de inscripción estará abierto del 5 al 19 de mayo, en un proceso que se prevé especialmente competitivo en zonas como La Corredoria, donde la demanda de este tipo de recursos municipales crece cada año.