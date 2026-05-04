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El alumnado del IES Margarita Salas de La Corredoria visita la cocina económica y la sinagoga de Oviedo

La actividad, enmarcada dentro de su formación en valores, tuvo como objetivo acercar al alumnado a distintos colectivos sociales y religiosos

La visita a la cocina económica de Oviedo.

La visita a la cocina económica de Oviedo. / IES Margarita Salas

Pelayo Méndez

La Corredoria

El alumnado de 2º y 3º de ESO del IES Margarita Salas, en el barrio ovetense de La Corredoria, participó recientemente en una salida educativa con un marcado carácter social y cultural que les llevó a conocer de cerca dos realidades muy presentes en su entorno: la labor solidaria de la Cocina Económica y la riqueza histórica y religiosa de la Sinagoga de Oviedo, conocida como “La Casina”. La actividad, enmarcada dentro de su formación en valores, tuvo como objetivo acercar al alumnado a distintos colectivos sociales y religiosos.

La jornada comenzó en la Cocina Económica, donde los estudiantes pudieron observar de primera mano el trabajo diario que esta institución realiza en favor de las personas más vulnerables. El alumnado mostró un gran interés por el voluntariado y el papel que cada persona puede desempeñar en la mejora de la sociedad, interiorizando conceptos clave como la responsabilidad social y la empatía hacia quienes más lo necesitan.

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Posteriormente, el grupo se trasladó a la Sinagoga de Oviedo, donde profundizaron en la cultura y la religión judía, así como en la historia de esta comunidad en la Península Ibérica. La visita sirvió para promover el diálogo intercultural y el respeto hacia la diversidad religiosa. El profesorado destacó la actitud participativa y el interés mostrado por el alumnado durante toda la actividad, que calificaron como una experiencia "enriquecedora" al permitir conectar los contenidos trabajados en el aula con situaciones reales de aprendizaje y cambio social.

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