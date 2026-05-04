Los resultados del fin de semana en La Corredoria: victoria de prestigio y confirmado el primer rival para el play-off

En un fin de semana atípico en el barrio ovetense de La Corredoria, con la mayoría de equipos ya con la persiana bajada, el protagonismo recayó en el Oviedo City, el único conjunto que saltó al terreno de juego. Y lo hizo para cerrar la temporada a lo grande, firmando una victoria de prestigio ante el campeón de su grupo, un broche de oro que refuerza las buenas sensaciones del tramo final.

El conjunto ovetense tuvo que sobreponerse a un inicio adverso tras el tanto del Mosconia B nada más arrancar la segunda mitad, pero respondió con personalidad para darle la vuelta al marcador en apenas unos minutos, primero con el empate de Bryan Pérez y después con el gol definitivo de Francisco Zarzuelo, certificando una remontada de mérito ante un rival que solo ha cedido tres derrotas en toda la temporada. Con este triunfo, el Oviedo City pone punto final al curso en una destacada octava posición, a seis puntos del ‘play-off’, culminando así una segunda vuelta sobresaliente que le permitió crecer y competir de tú a tú con los mejores.

El Salas, primera piedra en el camino

Mientras tanto, La Corredoria cumplía jornada de descanso en esta última fecha del calendario, aunque no por ello perdió detalle de lo que sucedía en el grupo 4, donde se acabó de perfilar el panorama de la promoción. Allí se confirmó que el Salas será el rival en la primera eliminatoria, un cruce que tendrá su primera batalla el fin de semana que viene y que se decidirá en el Díaz Vega el domingo 17 de mayo.

Noticias relacionadas

Once inicial del Salas. / R. S. A.

El Salas finalizó en cuarta posición en un grupo en el que el Cornellana logró el ascenso directo y cerró la temporada con un empate en La Caridad. Desde el conjunto salense reconocen que llegan en un buen momento de forma a este tramo decisivo del curso y confían en poder tomar ventaja en el encuentro de ida, previsto para el próximo domingo en El Zaguán. Por su parte, en La Corredoria han insistido durante toda la semana en que el rival era algo secundario, afrontando el cruce con ilusión y con la convicción de que el partido de vuelta en el Díaz Vega puede resultar determinante.