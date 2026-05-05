El Club Rítmica La Corredoria prolonga su gran estado de forma en el Campeonato de Asturias de Promesas

El Club Rítmica La Corredoria volvió a dejar su huella con una actuación brillante en el Campeonato de Asturias de Promesas Escolares, celebrado el pasado domingo en Oviedo, donde sumó podios, títulos individuales y una colección de ejercicios que confirmaron su gran proyección y el sólido trabajo de base.

En la competición por equipos, el conjunto cadete se proclamó subcampeón de Asturias. El equipo estuvo formado por Irene Alejandre, Carmen Melón, Emma Rodríguez, Sara Alonso, Emma González y Adriana Álvarez, quienes demostraron sobre el tapiz la constancia de toda la temporada. También brilló el conjunto alevín, que logró subir al podio con un tercer puesto. Integrado por Eva Gastelum, Martina Cao, Julia Fernández, Lara Sánchez y Yasmin, el equipo evidenció una notable progresión y dejó muy buenas sensaciones de cara a futuras competiciones.

En el apartado individual, los resultados fueron igualmente positivos. Laia Cadenet se proclamó campeona de Asturias en categoría infantil, consolidándose como una de las gimnastas más destacadas del campeonato. Además, Malena García firmó un cuarto puesto en la misma categoría, mientras que Leyre García fue sexta en prebenjamín. En alevín, Sofía Pérez consiguió la quinta posición, seguida de cerca por Nerea Pérez, que fue sexta. Por su parte, Julia Fernández logró un séptimo puesto. En infantil, Victoria Durán también alcanzó la quinta plaza.

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Desde el club ovetense valoran muy positivamente estos resultados, destacando no solo los podios, sino también la evolución de sus gimnastas. "Cada salida al tapiz suma experiencia, confianza y motivación", señalan desde la entidad, que continúa trabajando con la vista puesta en los próximos objetivos de la temporada.