La Corredoria suma aficionados en Etiopía: la historia solidaria que une al equipo del barrio con otro continente

En Etiopía también quieren que La Corredoria consiga el ascenso. El club ovetense ha enviado equipaciones y material deportivo a través de la Fundación Emalakit gracias a una iniciativa surgida en un grupo de antiguos alumnos del instituto Alfonso II. La ropa, que iba a ser desechada, ha terminado en manos de niños etíopes, que respondieron con un vídeo de agradecimiento luciendo las camisetas, en una acción solidaria que tendrá continuidad con nuevos envíos.

El origen de la iniciativa está lejos de ser una campaña organizada. Todo comenzó, de forma espontánea, en un grupo de WhatsApp de antiguos alumnos del instituto Alfonso II, promoción de 1975, en el que participan perfiles profesionales de lo más diverso, desde médicos hasta abogados o fotógrafos. En ese contexto, uno de los integrantes, Mario Sánchez, lanzó una petición abierta: encontrar material deportivo para colaborar con la Fundación Emalakit, con la que tiene relación a través de una amiga implicada en el proyecto.

Quien recogió el guante fue Ismael Aguirre, vicepresidente de la S. D. C. R. La Corredoria, que vio en esa petición una oportunidad clara. El club contaba con equipaciones en desuso —ropa de antiguas temporadas que llevaba meses aparcada en el almacén y tenía como destino el punto limpio— pero que todavía se encontraba en buen estado. "Era material que aquí ya no íbamos a utilizar, pero que podía ser perfectamente útil en otro lugar", explican desde la entidad.

En esta cadena solidaria juega también un papel clave Esteban Iglesias, ovetense y veterinario en Ribadesella, que es quien se encarga de trasladar el material sobre el terreno. Iglesias viaja todos los años a Etiopía para realizar labores de saneamiento ganadero, y aprovecha estos desplazamientos para llevar consigo la ayuda recogida en Asturias, facilitando así que llegue directamente a las comunidades con las que trabaja la Fundación Emalakit.

El envío incluyó varias equipaciones completas, sudaderas y otras prendas deportivas que ya han llegado a su destino en Etiopía. Como respuesta, los destinatarios enviaron un vídeo de agradecimiento en el que los niños aparecen con las camisetas puestas, un gesto que generó una especial ilusión en el seno del club.

Lejos de quedarse en un gesto puntual, la iniciativa ha abierto la puerta a una colaboración más estable. El club ya trabaja en un segundo envío de material deportivo, al tiempo que ha lanzado una campaña en redes sociales para recoger botas de fútbol en buen estado. La petición está dirigida especialmente a familias con niños y jóvenes deportistas, donde este tipo de equipamiento suele quedarse pequeño o en desuso con rapidez.

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Desde la directiva destacan el carácter colectivo de la acción y la implicación tanto del entorno del club como de personas ajenas que han querido sumarse. Mientras tanto, en Etiopía, los colores de La Corredoria ya forman parte del día a día de estos niños. Y aunque el play-off se dispute a miles de kilómetros, el equipo ovetense sabe que también contará con el aliento de un nuevo grupo de aficionados de otro continente.