Taller de Alfalar en La Corredoria para impulsar habilidades sociales y encontrar trabajo
Se celebra el miércoles 6 de mayo a las 12.00 horas en las instalaciones del centro y es completamente gratuito
El Centro Alfalar, ubicado en el barrio ovetense de La Corredoria, ha puesto en marcha una nueva iniciativa formativa dirigida a mejorar la empleabilidad de la ciudadanía. La entidad social ha organizado un taller gratuito centrado en el desarrollo de habilidades sociales aplicadas a la búsqueda de empleo, una de las competencias más demandadas en el actual mercado laboral. Bajo el lema "Impulsa tu futuro profesional", la propuesta busca dotar a los participantes de herramientas prácticas para afrontar procesos de selección con mayor seguridad y eficacia.
La actividad se celebrará el miércoles 6 de mayo, a las 12.00 horas, en las propias instalaciones del centro, y está abierta a todas aquellas personas interesadas en mejorar su comunicación interpersonal, perder el miedo a las entrevistas de trabajo y reforzar su autoconfianza. Desde la organización destacan la importancia de estas habilidades, que en muchas ocasiones resultan determinantes a la hora de acceder a un puesto de trabajo, más allá de la formación técnica o la experiencia previa.
Las inscripciones pueden realizarse a través de WhatsApp o llamada telefónica, lo que facilita el acceso a la iniciativa, que se enmarca dentro de las acciones de orientación laboral impulsadas por el Centro Alfalar. Con este tipo de talleres, la entidad reafirma su compromiso con la inserción sociolaboral en La Corredoria, apostando por una atención cercana y adaptada a las necesidades reales de la población.
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