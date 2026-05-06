El colegio Poeta Ángel González de La Corredoria inaugura un parque para el alumnado de educación infantil

El colegio público Poeta Ángel González, ubicado en el barrio ovetense de La Corredoria, inauguró este martes un nuevo parque infantil destinado al alumnado de Educación Infantil, una actuación que ha sido posible gracias a la financiación de la consejería de Educación del Principado de Asturias. La apertura del espacio, muy esperada por la comunidad educativa, convirtió el recreo en una jornada festiva marcada por la ilusión de los más pequeños, que pudieron estrenar por primera vez los balancines y toboganes instalados en el recinto escolar.

Desde el centro educativo destacaron que el nuevo equipamiento permitirá mejorar tanto la calidad de los recreos como la seguridad del alumnado, al contar con un espacio adaptado específicamente para niños y niñas de entre tres y cinco años. Para garantizar un uso ordenado y que cada grupo pueda disfrutar plenamente de las instalaciones, el colegio ha establecido turnos diarios por edades: primero accederán los escolares de cinco años, seguidos por los de cuatro y, finalmente, los de tres años. El objetivo es favorecer una experiencia más tranquila y segura para todos los cursos.

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La inauguración estuvo acompañada de un ambiente de entusiasmo entre profesorado y familias, que celebraron la puesta en marcha de una mejora largamente demandada. "Ver sus caras de felicidad no tiene precio", señalaron desde el colegio en sus redes sociales tras la jornada inaugural. El nuevo parque supone además un impulso para los espacios educativos al aire libre del Poeta Ángel González, uno de los centros de referencia del barrio de La Corredoria, que continúa ampliando sus recursos para el alumnado más joven.