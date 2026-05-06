La Corredoria se llena de sabor con una masterclass gastronómica de Ucrania
La cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19.00 horas en El Cortijo, se elaborarán platos tradicionales como el pollo Kiev y los nalistniki
El Centro Social El Cortijo volverá a abrir sus puertas a la cocina internacional con una propuesta que invita a descubrir nuevos sabores de Europa del Este. El equipamiento municipal de La Corredoria acogerá una masterclass gastronómica dedicada a Ucrania, dentro de la programación de actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de centros sociales.
La cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo el título "Sinfonía ucraniana: un viaje exquisito del dulce al salado", la sesión ofrecerá a las personas asistentes un recorrido por algunas de las recetas más representativas de esta gastronomía. Durante la actividad se elaborarán platos tradicionales como el pollo Kiev y los nalistniki, propuestas que combinan sabores intensos y delicados y reflejan la riqueza culinaria del país.
La sesión estará diseñada para que el público pueda seguir cada paso con facilidad y trasladar posteriormente estas elaboraciones a su propia cocina. Con iniciativas como esta, el Consistorio continúa reforzando su apuesta por acercar la gastronomía internacional a los barrios, fomentando el intercambio cultural y la participación vecinal a través de experiencias prácticas. La actividad se integra en la programación habitual del Centro Social El Cortijo, orientada a dinamizar la vida social de La Corredoria mediante talleres abiertos a toda la ciudadanía.
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