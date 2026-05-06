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La Corredoria se llena de sabor con una masterclass gastronómica de Ucrania

La cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19.00 horas en El Cortijo, se elaborarán platos tradicionales como el pollo Kiev y los nalistniki

El centro social de El Cortijo, donde se ubica el registro de La Corredoria

El centro social de El Cortijo, donde se ubica el registro de La Corredoria

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Centro Social El Cortijo volverá a abrir sus puertas a la cocina internacional con una propuesta que invita a descubrir nuevos sabores de Europa del Este. El equipamiento municipal de La Corredoria acogerá una masterclass gastronómica dedicada a Ucrania, dentro de la programación de actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de centros sociales.

La cita tendrá lugar el jueves 7 de mayo a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Bajo el título "Sinfonía ucraniana: un viaje exquisito del dulce al salado", la sesión ofrecerá a las personas asistentes un recorrido por algunas de las recetas más representativas de esta gastronomía. Durante la actividad se elaborarán platos tradicionales como el pollo Kiev y los nalistniki, propuestas que combinan sabores intensos y delicados y reflejan la riqueza culinaria del país.

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La sesión estará diseñada para que el público pueda seguir cada paso con facilidad y trasladar posteriormente estas elaboraciones a su propia cocina. Con iniciativas como esta, el Consistorio continúa reforzando su apuesta por acercar la gastronomía internacional a los barrios, fomentando el intercambio cultural y la participación vecinal a través de experiencias prácticas. La actividad se integra en la programación habitual del Centro Social El Cortijo, orientada a dinamizar la vida social de La Corredoria mediante talleres abiertos a toda la ciudadanía.

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