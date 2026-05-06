El dj más conocido de La Corredoria declara su amor a una amiga virtual en televisión

El conocido DJ de La Corredoria Pablo Díaz Granda, más conocido como "DJ Grand", vivió una experiencia televisiva que no salió como esperaba. El joven, muy popular en el barrio ovetense por sus sesiones y su actividad en redes sociales, acudió al programa de Telecinco "El Diario de Jorge" para conocer en persona a Ani, una bailarina gallega de verbena con la que llevaba hablando desde diciembre. Aunque la cita comenzó con ilusión, flores y bombones incluidos, el encuentro terminó sin final feliz para el amor.

La historia entre ambos había comenzado meses atrás a través de las redes sociales. Pablo se fijó en Ani después de ver uno de sus vídeos bailando y decidió darle "me gusta". A partir de ahí comenzaron las conversaciones por chat, aunque nunca llegaron a hablar por teléfono ni a verse en persona. El DJ de La Corredoria decidió entonces dar un paso más y acudir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para sorprenderla y declararse públicamente. Mientras esperaba el gran momento, el conductor fue desgranando la historia con él en plató, incluso con el padre de la joven siguiendo atentamente la escena desde el público.

Durante la conversación previa, Pablo reconoció estar muy nervioso. "Estoy como el primer día de trabajo", confesó ante las cámaras. También explicó que se considera una persona "clásica" y detalló cómo sería para él una cita perfecta: una ruta por la montaña o una visita a un museo, lejos de grandes extravagancias. Dejó claro que acudía al programa con intención seria y con la esperanza de que la conexión mantenida durante meses en redes sociales pudiera transformarse en algo más.

Ani, por su parte, acudió al espacio televisivo sin saber cuál era el motivo de su invitación. La joven gallega, que trabaja como bailarina en el circuito de verbenas, se mostró sorprendida al descubrir que el protagonista de la historia era Pablo. Después de ver un vídeo sobre él, reconoció que le sonaba su cara, aunque admitió que no recordaba exactamente quién era. Aun así, ambos mantuvieron una breve conversación en plató en un ambiente cordial y tranquilo.

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Pablo quiso tener un detalle con ella y apareció con un ramo de flores y una caja de bombones, intentando conquistarla en directo. Sin embargo, la química no terminó de surgir. La conversación fue educada, pero distante, y el esperado flechazo nunca llegó.