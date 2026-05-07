El Ayuntamiento de Oviedo llena de actividades el mercadillo de La Corredoria para recuperar su tirón

La plaza del Conceyín quiere llenarse de nuevo. El Ayuntamiento de Oviedo pondrá en marcha desde este sábado una programación de actividades para revitalizar el mercadillo de La Corredoria, con el objetivo de atraer más público y consolidar este espacio comercial como uno de los principales puntos de encuentro del barrio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, se desarrollará todos los sábados entre el 9 de mayo y el 19 de septiembre y combinará talleres infantiles, actuaciones de folclore asturiano y propuestas de los talleres municipales de empleo.

La concejala del área, Leticia González, destacó que esta programación "forma parte del trabajo continuo que venimos desarrollando para reforzar el mercadillo de La Corredoria, mejorar su funcionamiento y convertirlo en un espacio cada vez más atractivo tanto para los vendedores como para los vecinos". La edil subrayó además que "la dinamización es fundamental para generar vida en la plaza, atraer público y acompañar la consolidación de un proyecto que consideramos estratégico para La Corredoria".

La programación arrancará este sábado con la actividad "¡Ambientalízate!", desarrollada por el proyecto Ecoempleo, que ofrecerá juegos relacionados con la naturaleza y acciones de sensibilización medioambiental. Más adelante, el 6 de junio, el Taller de Empleo "Oviedo Disfruta Cultura" organizará la propuesta "Gallinas con Mensaje: Creatividad que Empaqueta Sonrisas", una iniciativa basada en la reutilización de bolsas de papel recicladas para crear figuras decorativas.

Las familias tendrán también un papel protagonista en esta nueva etapa del mercado. La empresa E2 Educación y Eventos desarrollará distintas actividades infantiles durante los meses de mayo, agosto y septiembre, entre ellas sesiones de glitter tattoo, pintacaras, globoflexia, elaboración de chapas e imanes o talleres creativos con arena. El Ayuntamiento pretende así convertir cada jornada de mercado en una experiencia más atractiva para pequeños y mayores.

Otro de los ejes fundamentales de la programación será la presencia del programa "Folclore en la calle", promovido por la Concejalía de Festejos que dirige Covadonga Díaz. Entre mayo y julio se celebrarán numerosas actuaciones musicales de tradición asturiana en el entorno del mercadillo. González agradeció la colaboración entre áreas municipales y aseguró que "la presencia del folclore aporta alegría, identidad y ambiente al mercadillo, y contribuye a que la visita sea una experiencia más completa".

Desde el Consistorio insisten en que esta programación forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el funcionamiento del mercado semanal. Entre las medidas ya impulsadas destacan la reorganización de los puestos, la escucha activa a los vendedores y el diseño de un nuevo modelo de gestión orientado a reforzar el control y la organización del espacio comercial. "Queremos que el mercadillo siga creciendo, corrigiendo lo que sea necesario y aprovechando todo su potencial como espacio comercial, vecinal y de dinamización urbana", añadió la concejala.

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El calendario de actividades se extenderá hasta el 19 de septiembre, fecha en la que concluirá la programación con una nueva sesión de glitter tattoo. Durante más de cuatro meses, la plaza del Conceyín combinará comercio, ocio familiar y cultura tradicional con el propósito de convertir el mercadillo de La Corredoria en un referente de actividad social en el barrio.