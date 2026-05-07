¿Cómo es el camino que debe recorrer La Corredoria para ascender de categoría?

La Corredoria volverá a poner a prueba su idilio con las promociones de ascenso. El conjunto ovetense iniciará el próximo domingo en Salas una nueva aventura en el play-off de ascenso a Segunda Asturfútbol, un escenario que trae buenos recuerdos a la entidad azulona después del histórico ascenso conseguido hace dos temporadas frente al Boal. Aquella eliminatoria permanece todavía muy presente en el club y en una afición que confía en repetir el camino hacia una categoría superior.

El formato del play-off continúa apostando por enfrentamientos intergrupales desde la primera ronda, dejando atrás las promociones cerradas dentro de cada grupo que durante años fueron habituales en el fútbol regional asturiano. Así, equipos de distintos grupos quedan emparejados mediante sorteo condicionado. El objetivo de la Federación con este modelo pasa por aumentar la competitividad de las eliminatorias y evitar enfrentamientos repetidos entre rivales que ya se han visto las caras durante la liga regular.

La promoción la disputan los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición de cada grupo de Tercera Asturfútbol, mientras que los campeones logran el ascenso directo. Las eliminatorias se juegan a doble partido, con la vuelta en el campo del equipo mejor clasificado durante la fase regular. Además, el reglamento mantiene una de las normas más reconocibles de este tipo de promociones: si el empate persiste tras los dos encuentros y una posible prórroga, avanzará el conjunto que hubiera terminado la liga en una posición superior. Para alcanzar el ascenso, La Corredoria deberá superar todavía dos rondas más después de esta primera eliminatoria ante el Salas.

El precedente más cercano demuestra la dificultad del camino. La pasada temporada lograron el ascenso equipos como el Real Avilés Industrial B y el Treviense, que consiguieron abrirse paso en unas eliminatorias muy igualadas. El nuevo formato añadió todavía más incertidumbre al play-off y obligó a los aspirantes a medirse desde el inicio a rivales poco habituales durante la temporada regular, un contexto que vuelve a repetirse este curso.

En La Corredoria existe la sensación de que el equipo llega preparado para competir en un escenario de máxima exigencia. El conjunto ovetense ha firmado una recta final de temporada sólida y afronta la eliminatoria con la experiencia acumulada en promociones anteriores.

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El recuerdo del ascenso frente al Boal continúa siendo uno de los grandes hitos recientes del club y sirve ahora como referencia para una plantilla que quiere volver a responder en los momentos decisivos. El choque del domingo en Salas marcará el inicio de un camino corto pero intenso hacia el ascenso.