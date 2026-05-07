Los personajes malvados, protagonistas en el cuentacuentos de la biblioteca de La Corredoria
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo, se celebra este viernes a las 18.00 horas y requiere de inscripción previa
La imaginación toma el escenario y los villanos reclaman su protagonismo. La Biblioteca La Corredoria acoge este viernes una nueva sesión de cuentacuentos bajo el título "¡Qué vivan los malos!", una propuesta de Margarito y & Cía que invita al público infantil a mirar los relatos desde una perspectiva diferente, donde los personajes más traviesos se convierten en los auténticos protagonistas.
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo dentro de su programación habitual en la red de bibliotecas municipales, tendrá lugar el viernes 8 de mayo a las 18.00 horas en las instalaciones de la biblioteca situada en la Finca de El Cortijo. Se trata de un evento gratuito pensado para fomentar la literatura infantil y acercar la narración oral a los más pequeños en un ambiente cercano y participativo.
Desde la organización recuerdan que el aforo es limitado, con un máximo de dos personas adultas por niño o niña, y que es necesaria la inscripción previa en la propia biblioteca. La iniciativa busca ofrecer una alternativa cultural de barrio, sencilla pero efectiva, que transforme la biblioteca en un espacio vivo donde la fantasía y el entretenimiento se dan la mano.
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