Belén Reborio, directora del colegio Poeta Ángel González de La Corredoria: "Lo mejor es ver convertidos en realidad proyectos que estaban en nuestra imaginación"

Belén Reborio (Oviedo, 1973) lleva toda una vida entre aulas. Aprobó las oposiciones con apenas 26 años y desde entonces ha construido una trayectoria ligada por completo a la enseñanza pública. Tras años como docente y después como jefa de estudios, hace algo más de un año asumió la dirección del colegio Poeta Ángel González, en La Corredoria, con la intención de reforzar un modelo educativo abierto, innovador e inclusivo. La radio escolar, los proyectos experienciales y la implicación de las familias forman parte de una apuesta con la que el centro ha logrado duplicar las matrículas en apenas tres cursos.

¿Cómo llegó a la dirección del centro?

Accedí hace apenas año y medio, tras la jubilación de la anterior directora. Yo ocupaba entonces la jefatura de estudios y asumí provisionalmente el cargo. Más tarde presentamos un proyecto de dirección junto a un equipo y desde julio ejercemos oficialmente este mandato.

¿Fue difícil dar el paso de profesora a directora?

Curiosamente, el paso más complejo no fue el de jefa de estudios a directora, sino el anterior, el de tutora a formar parte del equipo directivo. Nunca había desempeñado un cargo de responsabilidad y aquello supuso un gran aprendizaje. Durante años trabajé muy cerca de la anterior directora y fui adquiriendo experiencia en la gestión del centro, en la toma de decisiones y en la resolución de situaciones complejas. Todo ese recorrido hizo más natural asumir posteriormente la dirección.

El Poeta Ángel González es uno de los centros con más alumnado de La Corredoria, ¿cómo definiría su proyecto educativo?

Somos un centro con más de 400 alumnos y apostamos por una metodología abierta, inclusiva e integradora. En los últimos años hemos impulsado numerosos proyectos innovadores que complementan la enseñanza tradicional y permiten aprender desde la experiencia. La radio escolar es uno de los ejemplos más visibles. También desarrollamos iniciativas relacionadas con el huerto, la convivencia o actividades como la reciente pita pinta, en la que los niños pudieron ver nacer pollitos en el propio colegio.

¿Qué aporta la radio escolar a los alumnos?

Muchísimo. La radio trabaja las competencias lingüísticas, la expresión oral y también la escrita, porque los alumnos preparan y redactan los contenidos antes de grabarlos. Pero, sobre todo, genera motivación. Cuando un niño se sienta frente a un micrófono y se siente periodista, vive una experiencia completamente distinta a la habitual en el aula. Eso despierta interés, participación y ganas de aprender.

La radio escolar acaba de arrancar, ¿sueñan ya con algún invitado especial?

Todavía estamos en una fase muy inicial, trabajando primero para que los alumnos conozcan bien el funcionamiento del medio. Pero sí hemos pensado que, cuando demos el pistoletazo de salida definitivo, podría ser bonito contar con Alfredo Canteli como primer invitado.

En plena campaña de matriculación, La Corredoria sigue siendo uno de los barrios con mayor demanda escolar...

La verdad es que estamos muy satisfechos porque en los últimos años hemos duplicado prácticamente el número de matrículas. Las jornadas de puertas abiertas han tenido una respuesta enorme y creemos que el trabajo realizado y la visibilidad de nuestros proyectos han llegado a muchas familias. Este curso completaremos prácticamente todas las plazas disponibles.

¿Cuesta gestionar ese crecimiento?

Supone un reto organizativo importante. Aumenta el volumen de alumnado, la diversidad y las necesidades de atención específica. Contamos con recursos de apoyo, profesorado especializado y medidas de atención a la diversidad que nos permiten dar respuesta a todas las situaciones. Evidentemente, siempre hacen falta más recursos, pero una buena organización resulta fundamental.

¿Qué es lo mejor de dirigir un colegio?

Ver convertidos en realidad proyectos que hace años solo estaban en nuestra imaginación. La radio escolar o el parque son ejemplos claros. Nada de eso sería posible sin un equipo implicado y estable. Tenemos una plantilla muy comprometida y eso facilita muchísimo sacar adelante iniciativas de este tipo.

¿Y lo más complicado?

Gestionar un volumen tan grande de alumnado, profesorado y familias implica asumir mucha responsabilidad. Hay momentos difíciles y situaciones complejas, y no siempre es sencillo afrontarlas. Intentamos resolverlo todo desde el diálogo y el entendimiento, pero dirigir un centro educativo supone estar pendiente de muchas realidades distintas al mismo tiempo.

La implicación de las familias parece otro de los rasgos distintivos del colegio...

Para nosotros es fundamental. Tenemos un AMPA muy activo que participa en muchísimas actividades: jornadas culturales, mercadillos solidarios, graduaciones o viajes de estudios. Más allá de eso, intentamos mantener siempre abiertas las puertas del centro. Queremos que las familias formen parte de la vida escolar y se sientan cercanas al colegio.

¿Qué le diría a unos padres que están pensando en matricular aquí a sus hijos?

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Que encontrarán un centro accesible, inclusivo y muy comprometido con la diversidad. Apostamos por una educación de calidad basada en la experiencia, en los proyectos y en la convivencia. Además de la enseñanza académica, ofrecemos muchas actividades complementarias: programas bilingües, campamentos en inglés, Semana Azul, viajes de estudios… Todo ello contribuye a una formación muy completa y enriquecedora para el alumnado.