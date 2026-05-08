Las fotos olvidadas de La Corredoria salen a la luz en "Huellas"
La iniciativa cultural busca rescatar la memoria del barrio a través de imágenes domésticas y crear una exposición de recuerdos compartidos
El barrio de La Corredoria se convierte esta primavera en un gran álbum colectivo de recuerdos gracias a "Huellas", una iniciativa cultural que busca rescatar las fotografías guardadas en cajones y cajas familiares para darles una nueva vida. El proyecto, impulsado dentro del programa "Puxa el barrio", propone a los vecinos participar activamente en la creación de una obra artística colectiva construida a partir de imágenes domésticas, retratos antiguos y escenas cotidianas que hablan de la memoria de Oviedo y, especialmente, de sus barrios.
Durante los meses de mayo y junio, los participantes mayores de 18 años podrán acercarse al centro social de El Cortijo, en La Corredoria, para compartir sus fotografías y trabajar sobre ellas. La iniciativa no solo pretende la recuperación de archivos familiares, sino también su resignificación, convirtiendo imágenes privadas en un relato común capaz de conectar generaciones y experiencias vecinales. Desde instantáneas de celebraciones familiares hasta escenas de la vida diaria en el barrio, cada fotografía servirá para reconstruir la memoria colectiva de una zona que ha vivido una profunda transformación en las últimas décadas.
El resultado final será una exposición abierta a la ciudadanía, concebida como un espacio de encuentro entre pasado y presente. "Huellas" quiere demostrar que cualquier vecino puede convertirse en protagonista de un proceso participativo que pone en valor las historias personales y la memoria colectiva del barrio. La iniciativa se enmarca además en las actividades vinculadas a la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031, apostando por una cultura comunitaria y construida desde los propios barrios.
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