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El Telecentro de La Corredoria acoge un curso para aprender a organizar fotos y vídeos en el móvil

Los participantes aprenderán a gestionar, ordenar y almacenar imágenes y vídeos, optimizando el uso de su dispositivo móvil y adquiriendo principios básicos para mantener sus contenidos digitales organizados

Una persona usa el teléfono móvil

Una persona usa el teléfono móvil / Europa Press

Pelayo Méndez

La Corredoria

El programa de competencias digitales transversales del Ayuntamiento de Oviedo incluye un curso específico que se impartirá en el Telecentro de La Corredoria, centrado en el uso y organización de contenidos en el móvil.

La formación, titulada "Fotos y vídeos en tu móvil: aprende a organizarlas", se desarrollará dentro de la programación mensual prevista del 11 al 15 de mayo, con un enfoque práctico dirigido a personas que quieran mejorar su manejo de archivos multimedia.

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Durante el curso, los participantes aprenderán a gestionar, ordenar y almacenar imágenes y vídeos, optimizando el uso de su dispositivo móvil y adquiriendo principios básicos para mantener sus contenidos digitales organizados. Al igual que el resto de actividades del programa, el curso es gratuito, con plazas limitadas, y requiere inscripción previa de forma presencial en el centro donde se imparte.

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