El Ayuntamiento soluciona la avería del ascensor del centro social de La Corredoria

El barrio de La Corredoria recupera poco a poco la normalidad en el centro social El Cortijo después de que el Ayuntamiento de Oviedo lograra reparar la avería del ascensor que durante más de diez días generó un creciente malestar entre los usuarios, especialmente entre las personas mayores con problemas de movilidad.

La incidencia, que dificultó el acceso a la primera planta del equipamiento municipal y dejó a varios vecinos sin poder participar en actividades habituales, tuvo su origen en una fuga de agua detectada en las instalaciones del edificio. Según señalaron fuentes municipales, el problema afectó al funcionamiento del elevador y obligó a paralizarlo por motivos de seguridad.

La situación provocó numerosas quejas entre los usuarios del centro social, después de que además las mesas de la cafetería, utilizadas a diario para partidas de cartas y encuentros vecinales, fueran trasladadas al piso superior. Muchos mayores dejaron entonces de acudir al centro al no poder subir las escaleras.

Operarios municipales trabajan ahora en solucionar de manera definitiva la fuga de agua para evitar que la avería vuelva a repetirse. Mientras tanto, el ascensor ya ha recuperado su funcionamiento, una noticia recibida con alivio por parte de los habituales de El Cortijo.

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El episodio ha reabierto además el debate sobre la accesibilidad de los espacios públicos destinados a las personas mayores en La Corredoria. Entre las propuestas vecinales vuelve a ganar fuerza la posibilidad de trasladar el centro social a las instalaciones situadas junto al mercado, consideradas por muchos usuarios más accesibles al no depender del uso de ascensor.