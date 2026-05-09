Nueva inversión millonaria para la depuradora más grande de Asturias: la planta para el tratamiento de los lodos costará 21,5 millones

Un nuevo contrato millonario para la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi. La consejería de Medio Ambiente, liderada por Alejandro Calvo, acaba de adjudicar el contrato para la construcción de todas las infraestructuras necesarias para tratar los fangos por 21,51 millones de euros. La UTE que realizará estas mejoras está formada por las empresas FCC Aqualia y FCC Construcción. El objetivo es rebajar en 16.200 toneladas la generación de residuos que se producen cada día. Esto es un 60% menos y se evitarán 600 viajes al año de los camiones de gran tonelaje para trasladar los residuos hasta Cogersa. De manera complementaria, se generará de biogás, un combustible 100% renovable que será reutilizado por la propia depuradora.

Estos trabajos están cofinanciados con fondos de transición justa y permitirán convertir esta depuradora en un referente europeo. Esta estación es la más grande de Asturias y trata las aguas residuales de la mayor parte de Oviedo y de los concejos de Siero, Llanera y Noreña. Su importancia ha provocado que la dirección general del Agua, en manos de Vanesa Mateo, lleve meses trabajando en su conversión en una gran biofactoría de última generación. Para ello, se pondrá en marcha este tratamiento de los lodos, que se sumará a la construcción de una planta de agua regenerada. El líquido tratado en las instalaciones tiene una calidad elevada, pero no lo suficiente como para el consumo humano. Es por ello que el Principado pretende su reutilización para aliviar el consumo de agua potable por parte de las grandes industrias, contribuyendo a reducir las posibilidades de episodios de desabastecimiento durante largos periodos de sequía, que se espera que cada vez sean más frecuentes. En la actualidad, el agua se devuelve al río.

El Principado también construirá una gran tubería de 64 kilómetros para transportar el agua hasta las industrias. De esta forma, les llegará la suficiente cantidad de líquido —unos 15 hectómetros cúbicos— para continuar con su actividad diaria y garantizará el suministro a las nuevas empresas que se instalen en las principales áreas industriales de Gijón y Avilés.La licitación de este proyecto ya está en tramitación, según anunció el Principado a través de una nota de prensa.

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Todo este proceso requiere de un importante consumo energético, de ahí la importancia de la nueva planta de tratamiento de fangos para compensarlo. Además, se complementará con la instalación de placas solares, un proyecto que está actualmente en ejecución. Estas inversiones movilizarán 70 millones de euros que permitirán disponer de un suministro de agua industrial más seguro y sostenible y reforzar la competitividad de la industria asturiana mediante una instalación altamente eficiente y basada en los principios de la economía circular. También convertirán a esta depuradora en un referente europeo y servirá de ejemplopara otras instalaciones de este tipo.