Oviedo reorganiza el tráfico en La Corredoria tras varios incidentes en un cruce

El Ayuntamiento de Oviedo ha modificado el sentido de circulación en el entorno de las calles Molín de Pachón y Llaviada, en el barrio de La Corredoria, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en uno de los cruces más conflictivos de la zona. Desde esta semana ya no está permitido girar a la izquierda desde la calle Molín de Pachón, una maniobra habitual hasta ahora y que generaba frecuentes problemas de interpretación sobre la preferencia de paso.

La intervención llega después de varios episodios de tensión en el cruce y de algún incidente reciente que volvió a poner el foco sobre la peligrosidad del punto. Vecinos de la zona aseguran que las dudas entre conductores eran constantes, especialmente en horas punta, y que los frenazos y discusiones eran habituales. El Consistorio optó finalmente por modificar la circulación para simplificar los movimientos y reducir el riesgo de accidentes.

La medida, sin embargo, no ha tardado en generar reacciones encontradas entre los residentes del barrio. Algunos vecinos consideran acertado el cambio y creen que ayudará a ordenar el tráfico y evitar situaciones peligrosas. "Era un cruce muy lioso y tarde o temprano iba a pasar algo más grave", aseguraban los residentes de la zona.

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Otros, por el contrario, muestran su malestar por las consecuencias que puede tener la nueva circulación. Temen que todo el tráfico de la calle termine desviándose hacia el entorno del colegio, agravando los atascos que ya se producen a la salida de los niños. También hay quienes consideran insuficiente la actuación y reclaman una intervención más ambiciosa, con la instalación de una rotonda o un semáforo que regule definitivamente un cruce que lleva años siendo motivo de queja en La Corredoria.