Los alumnos del IES La Corredoria reciben formación para salvar vidas

El IES La Corredoria acogió el pasado jueves una jornada formativa sobre atención a emergencias dirigida al alumnado de 3.º de ESO, dentro de la iniciativa "RCP desde mi cole". Un grupo de enfermeras, médicas y técnicos en emergencias impartió distintos talleres prácticos con el objetivo de acercar a los jóvenes los conocimientos básicos para actuar ante situaciones de riesgo vital.

Durante la actividad, los estudiantes aprendieron a identificar una parada cardiorrespiratoria y a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), fundamentales para aumentar las probabilidades de supervivencia mientras llegan los servicios sanitarios. Además, los participantes recibieron formación específica para intervenir en casos de obstrucción de las vías respiratorias, practicando técnicas de actuación rápida ante atragantamientos.

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La iniciativa busca fomentar una ciudadanía preparada y capaz de reaccionar con eficacia ante una emergencia. Desde el centro educativo destacaron la importancia de que los adolescentes adquieran este tipo de habilidades desde edades tempranas, ya que una actuación inmediata puede resultar decisiva para salvar vidas.