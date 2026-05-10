Una conductora vuelca su coche de madrugada en Oviedo: acabó siendo detenida tras dar positivo en la prueba de alcoholemia

Conducía bajo los efectos del alcohol y acabó volcando su vehículo cuando circulaba por La Corredoria. Los agentes de la Policía Local detuvieron la madrugada del domingo a una mujer, de 47 años, que perdió el control de su coche y acabó dado la vuelta cuando bajaba la calle Les Matuques. La única ocupante del automóvil pudo salir del coche antes de la llegada de la Policía Local y fue ayudada por un grupo de viandantes. Esperó sentada en la acera a recibir la primera asistencia por parte de los servicios de emergencia y descartó ser atendida por los médicos al no presentar ningún tipo de lesiones.

Los agentes también le preguntaron cómo habían ocurrido los hechos. La mujer no supo detallar lo sucedido y durante el accidente golpeó a otros cuatro vehículos que estaban estacionados en la zona. De forma inmediata, le realizaron el respectivo control de alcoholemia que dio positivo. Fue entonces, cuando los agentes de la Policía Local la arrestaron y la informaron de sus derechos. En una patrulla fue trasladada al cuartel de Rubín donde le tomaron declaración, tal y como informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) fueron los encargados de dar la vuelta al vehículo. Las labores fueron complejas y necesitaron de la ayuda de un camión con una grúa. El vehículo sufrió numerosos desperfectos materiales como la rotura de las ventanillas y diversos daños en la carrocería. Esta situación creó una gran expectación entre los vecinos de la zona que despertaron ante el fuerte golpe. Además, la vía fue cortada al tráfico durante la actuación y los agentes de la Policía Local controlaron el tráfico de aledañas.

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Esta no fue la única intervención que tuvieron los Bomberos. También se vieron obligados a limpiar la calle Ernesto Winter Blanco, de Ciudad Naranco, después de que se produjese un derrame de combustible. En la zona echaron arena para evitar que los vehículos resbalasen y tuviese lugar un accidente de tráfico.