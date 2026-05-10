La Corredoria será el escenario de las jornadas participativas del programa "Activo mi Salud"
Las citas tendrán lugar los días 15 y 29 de mayo, en horario de 17.00 a 19.00 horas, en la plaza del Conceyín
El proyecto "Activo mi Salud" saldrá a la calle este mes de mayo con la instalación de un puesto informativo en la plaza del Conceyín, en el barrio ovetense de La Corredoria. La iniciativa, impulsada en colaboración con el ámbito sanitario, educativo y social, busca acercar a la ciudadanía los objetivos y resultados de este programa centrado en la promoción de hábitos saludables. Las citas tendrán lugar los días 15 y 29 de mayo, en horario de 17.00 a 19.00 horas.
Durante ambas jornadas, serán los propios niños, niñas y adolescentes participantes quienes, junto a profesionales sanitarios, docentes y representantes de entidades, se encargarán de explicar el desarrollo del proyecto. El objetivo es implicar a la comunidad y dar visibilidad a una experiencia que pone el foco en la salud desde una perspectiva participativa y educativa.
Además del espacio informativo, la actividad incluirá propuestas abiertas para todos los públicos, como "juegos intergeneracionales" organizados con el Centro Social El Cortijo, una sesión de zumba y dinámicas lúdicas como un "pasapalabra". Tampoco faltará un photocall del proyecto, en una cita que aspira a convertir la plaza en un punto de encuentro vecinal en torno a la vida activa y saludable.
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