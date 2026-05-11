La Corredoria sobrevive al golpe inicial y deja el pase pendiente del Díaz Vega

El Salas y La Corredoria firmaron un empate a unos que deja la eliminatoria completamente abierta para el partido de vuelta en el Díaz Vega. El conjunto salense golpeó primero con un tanto de Enol en el arranque, pero los visitantes reaccionaron antes del descanso gracias a un cabezazo de Barragán y fueron ganando peso con el paso de los minutos. En la segunda mitad, La Corredoria dispuso de ocasiones y jugó el tramo final con un hombre más tras la expulsión de Luisfer, aunque no logró aprovechar su superioridad. Todo queda pendiente para la vuelta.

El Salas arrancó el encuentro con personalidad y llevando la iniciativa ante una Corredoria que tardó varios minutos en asentarse sobre el césped. Los locales encontraron espacios con facilidad en el arranque y lograron traducir ese dominio en el marcador muy pronto. Corría el minuto diez cuando Enol aprovechó un gran pase filtrado a la espalda de la defensa para plantarse ante el portero y definir con un disparo raso que supuso el 1-0 para el conjunto salense.

Enol celebra el gol con un amigo en la grada. / Pepe Alonso

Con el paso de los minutos, La Corredoria fue creciendo en el partido y comenzó a discutirle la posesión al Salas. Arce y Barragán se echaron el equipo a la espalda desde la punta de ataque, generando problemas constantes a la zaga local y obligando a los de casa a dar varios pasos atrás. Ese empuje visitante terminó encontrando recompensa en el minuto 32, cuando una falta lateral acabó con un certero remate de cabeza de Barragán, que envió el balón ajustado a la cepa del poste para establecer el empate.

El gol espoleó todavía más a La Corredoria, que estuvo cerca de completar la remontada apenas unos instantes después. Giovanni ganó de nuevo por arriba dentro del área y conectó otro cabezazo peligroso, aunque esta vez apareció Luisfer con una buena intervención para evitar el segundo tanto visitante. Tras ese intercambio de golpes, el choque entró en una fase mucho más trabada, con interrupciones constantes y sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Con el 1-1 se llegó al descanso.

En la reanudación salió mejor La Corredoria, decidida a dar continuidad a las buenas sensaciones con las que había terminado el primer tiempo. El conjunto visitante comenzó apretando arriba y generando peligro por las bandas, rozando el segundo gol prácticamente nada más arrancar la segunda mitad. Lafuente estuvo muy cerca de culminar la remontada tras un centro lateral que atravesó el área pequeña, pero el atacante no llegó por muy poco a empujar el balón en el segundo palo.

Con uno más, pero sin acierto

La Corredoria siguió insistiendo y terminó encontrando un escenario todavía más favorable en el ecuador de la segunda mitad. Una mala cesión de la defensa del Salas se quedó corta y Arce estuvo muy atento para anticiparse y puntear el balón antes de la salida de Luisfer. El guardameta local arrolló al delantero en su intento de corregir el error y el colegiado no dudó en señalar la falta y expulsar al portero, dejando al Salas con diez jugadores.

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Choque de manos al final del encuentro. / Pepe Alonso

La superioridad numérica no terminó de sentarle bien a La Corredoria, que pese a jugar con un hombre más no consiguió imprimirle continuidad ni ritmo al partido. El choque entró en una fase muy espesa, con constantes interrupciones y muchas protestas desde ambos banquillos, hasta el punto de que el colegiado acabó expulsando a dos integrantes del banquillo del Salas en el tramo final. La ocasión más clara para desnivelar el marcador la tuvo Arce con un remate mordido dentro del área, aunque el guardameta suplente del conjunto local reaccionó bien para evitar el gol y mantener el empate definitivo.